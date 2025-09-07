La congresista Gladys Echaíz, del grupo Honor y Democracia, propuso una reforma constitucional para fortalecer la seguridad ciudadana mediante la extensión del plazo de detención policial en casos de extorsión y sicariato.

La iniciativa plantea modificar el literal f), numeral 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, incorporando estos delitos como excepción para permitir una detención preventiva de hasta 15 días naturales.

Según la propuesta, esta ampliación es necesaria debido a la complejidad en la investigación de estos delitos, que requieren el uso de técnicas y métodos especializados para recopilar pruebas y lograr identificar a los responsables.

Además, se espera que esta medida facilite la labor del Ministerio Público y viabilice la aplicación de medidas de coerción personal o real.

La reforma mantiene la protección de los derechos constitucionales al exigir que las autoridades policiales den cuenta al Ministerio Público y al juez, este último con la facultad de asumir jurisdicción antes de que se cumpla el plazo máximo de detención extendida.

Con esta modificación, se establecería que, en los casos de extorsión, sicariato, terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención policial preventiva podrá durar hasta 15 días, optimizando la lucha contra estos crímenes complejos.