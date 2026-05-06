El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que la Policía Nacional del Perú contará ahora con mayores herramientas legales para enfrentar la delincuencia, tras la firma de la autógrafa de ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG).

Durante la ceremonia realizada en el Palacio Legislativo, Rospigliosi sostuvo que la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú dispone desde ahora de un marco normativo que permitirá fortalecer la investigación científica y mejorar la lucha contra el crimen organizado y la búsqueda de personas desaparecidas.

El acto contó con la participación del congresista Juan Carlos Lizarzaburu, uno de los autores de la iniciativa legislativa, así como del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, además de altos mandos policiales.

Rospigliosi destacó que la nueva norma reforzará la capacidad del Estado en la identificación de delincuentes y el esclarecimiento de delitos mediante herramientas modernas de investigación criminal.