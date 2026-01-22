Parlamentarios de distintas bancadas impulsaron dos nuevas mociones de censura contra José Jerí, con el objetivo de apartarlo del cargo que asumió mediante sucesión constitucional.

Ello se produce luego de que el jefe de Estado declarara ante una comisión del Congreso y brindara dos conferencias de prensa entre el miércoles 21 y el jueves 22 de enero. Con ello, el mandatario cuenta con seis mociones de censura en su contra.

La quinta moción de censura fue impulsada por la bancada de Renovación Popular; señala que fue presentada por “su reiterada inconducta funcional, que daña gravemente la imagen del país”.

Mientras que la sexta fue presentada por el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, y cuenta con un total de 23 firmas.

Previo a estas iniciativas, ya se habían presentado cuatro mociones en distintos momentos del día. Las tres primeras fueron promovidas por Ruth Luque, Elías Varas y Jaime Quito, mientras que la cuarta provino de Edward Málaga como promotor y Gladys Echaíz como firmante.

Tras ello, corresponderá ahora al Pleno del Congreso decidir si las mociones son admitidas a debate.

José Jerí afirma que no le ha mentido al país y que en todas las reuniones estuvo acompañado

El presidente de la República, José Jerí, brindó una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos por las reuniones que sostuvo con empresarios chinos.

En su pronunciamiento, afirmó que actuó con transparencia y negó haber faltado a la verdad, al señalar que todas sus actividades se realizaron con conocimiento de su entorno oficial.

Durante su intervención, sostuvo que nunca acudió solo a dichos encuentros y remarcó que siempre estuvo acompañado por su escolta y personal del Despacho Presidencial.

“Siempre he ido acompañado. Quien pretende cometer actos irregulares no actúa de esa manera: no va con su escolta, no asiste con el ministro del Interior ni con su equipo de trabajo. Va solo si ese fuera el ánimo, lo cual no es, nunca ha sido y nunca será”, declaró desde Palacio de Gobierno.

En relación con una visita al chifa mencionada previamente, explicó que el 6 de diciembre se encontraba en Tacna cumpliendo actividades oficiales y que dicho desplazamiento figura en su agenda. Indicó que, tras culminar esas funciones, se trasladó a un local cercano para cenar y luego retornó a Palacio, donde mantuvo una reunión con la ministra de Economía y Finanzas.

Sobre la llamada realizada el 6 de enero de 2026 en un market chino del centro de Lima, precisó que se trató de una coordinación con la Secretaría de Prensa por un material del Instituto Peruano del Deporte.