El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, señaló que iniciará una investigación a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) por las consultorías que han venido pagando a diversos proveedores y aseguró que, para este año, existe un presupuesto de S/10 millones para ese fin.

MIRA AQUÍ : Gobierno realizará el décimo Consejo de Ministros Descentralizado este miércoles en Tumbes

“Recientemente se ha recibido información de que la Sunedu ha destinado para este año 10 millones de soles para consultorías. El tema nos preocupa, porque nos preguntamos: ¿a quién se contrata?,¿por qué se contrata consultorías?, ¿no hay especialistas en la Sunedu? Ante ello estamos requiriendo información, porque vamos a investigar las consultorías que se han realizado”, declaró el parlamentario a Correo.

A juicio de Medina, no se debe regresar a esa modalidad de contrato en Sunedu, ya que muchas sirve para pagar favores. Por ello, espera que la gestión de Oswaldo Zegarra en dicha entidad cumpla con no contratar a consultores, ya que tienen bastante presupuesto para contar con un buen equipo profesional.

En esa línea, Medina dijo que la indagación que realizará la Comisión de Educación nada tiene que ver con la norma aprobada por el Congreso para restablecer la autonomía universitaria. “Sin embargo entenderemos los motivos por los que muchos se oponen a esta ley y existe una campaña de desinformación”, acotó.

Cabe destacar que con 68 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó la ley que debilita a Sunedu y restablecer la autonomía de las universidades, norma a la que se opone el Poder Ejecutivo, así como otras casas de estudios superiores.

Al ser consultado sobre la le, Medina señaló que la norma “fortalece a la Sunedu y le otorga autonomía y pluralidad ante los gobiernos de turno” y que eso no significa el retorno de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

“La ley no pretende que las universidades tengan una pérdida de la calidad, muy por el contrario, incentivan a la mejora, pues se restituye el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). Se ha mencionado que con la ley retornarían universidades no licenciadas, cosa no cierta, pues la Sunedu continuará con sus mismas funciones, pero más técnica y alejada de todo interés político”, sostuvo el legislador.

