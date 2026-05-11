El Congreso de la República del Perú desarrollará este lunes 11 de mayo una serie de sesiones de comisiones ordinarias y grupos especiales de trabajo. La agenda parlamentaria contempla reuniones desde la mañana hasta la tarde en distintas salas del Legislativo.

Los grupos de trabajo debatirán proyectos de ley, predictámenes y otros temas pendientes dentro de sus respectivas competencias. Algunas sesiones también abordarán iniciativas vinculadas a temas económicos, seguridad y patrimonio cultural.

Sesiones programadas por la mañana

A las 8:30 a. m. está prevista una nueva reunión de la Comisión de Inteligencia, presidida por el congresista José Cueto. Durante la sesión se evaluarán diversos dictámenes en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

A las 9:00 a. m. sesionará la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, encabezada por Ariana Orué. La reunión se llevará a cabo en la sala Carlos Torres y Torres Lara.

Posteriormente, a las 10:00 a. m., la Comisión de Producción debatirá una iniciativa legislativa sobre la creación de una Zona Económica Especial Privada en Paracas. El encuentro se realizará en la sala Gustavo Mohme Llona.

Debates en agenda

A las 11:00 a. m. sesionará la Comisión de Relaciones Exteriores para analizar un proyecto que propone declarar el 8 de mayo como Día de la Confraternidad entre el Perú y la Santa Sede. La reunión se efectuará en la sala Fabiola Salazar Leguía.

A esa misma hora también se reunirá la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Elvis Vergara. La sesión se desarrollará en la sala Martha Hildebrandt Pérez Treviño.

Reuniones programadas por la tarde

A las 2:00 p. m. está programada la reunión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el congresista Juan Carlos Mori. La sesión tendrá lugar en la sala Carlos Torres y Torres Lara.

También a esa hora se realizará una sesión reservada de la comisión investigadora sobre el contrato de concesión de reserva fría entre Genrent y Electro Oriente. La reunión se desarrollará en la sala Gustavo Mohme Llona.

Proyectos sobre defensa, mujer y cultura

A las 3:00 p. m. la Comisión de Defensa Nacional revisará un predictamen relacionado con el reconocimiento como héroe nacional del grumete afroperuano Alberto Medina Cecilia. La propuesta plantea que el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas evalúe este reconocimiento.

A la misma hora, la Comisión de la Mujer debatirá una iniciativa para incorporar el registro público de agresores sexuales sentenciados en el RUVA. Esta reunión se realizará de manera virtual.

A las 4:00 p. m. la Comisión de Cultura analizará una propuesta para declarar al carnaval Watukanakuy como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. El debate se desarrollará durante la última parte de la jornada legislativa.

También a esa hora sesionará la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por Elvis Vergara. La reunión se llevará a cabo en la sala Martha Hildebrandt Pérez Treviño.