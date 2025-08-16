El Pleno del Congreso desestimó el proyecto de ley que buscaba autorizar a los parlamentarios a realizar proselitismo político durante su semana de representación. La propuesta obtuvo 55 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, por lo que no alcanzó la mayoría requerida.

El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría (Fuerza Popular), defendió la medida y sostuvo que exigir a los congresistas el mismo nivel de neutralidad que a otros funcionarios “desnaturaliza la función parlamentaria”.

También señaló que la representación incluye actividades políticas que no deberían restringirse bajo los mismos criterios que rigen para servidores públicos.

Desde la oposición, la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó la propuesta y afirmó que buscaba establecer “reglas diferenciadas” en medio de un proceso político, lo que a su juicio vulnera la neutralidad electoral.