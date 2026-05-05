La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso realizará este martes su décima sexta sesión ordinaria correspondiente al periodo 2025-2026. Como parte de las investigaciones vinculadas al proceso electoral, la mesa de trabajo invitó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo y al jefe de la ONPE, Bernardo Pachas.

La sesión está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana. El encuentro se desarrollará de manera presencial en el Hemiciclo del Pleno y también contará con participación virtual mediante videoconferencia.

Antes de abordar los temas centrales, el grupo de trabajo revisará asuntos administrativos pendientes. Entre ellos se encuentra la aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria y la evaluación de documentos recibidos y remitidos entre el 25 de abril y el 1 de mayo de este año.

¿Quiénes más participarán en esta sesión?

Como parte de la agenda parlamentaria, la comisión citó a representantes de las principales entidades del sistema electoral. El objetivo es analizar hechos recientes vinculados al proceso electoral previsto para el 2026.

Entre los invitados también se encuentran Carmen Velarde Koechlin, titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (RENIEC) , así como los especialistas en derecho constitucional Domingo García Belaunde y Jorge Luis Cáceres Arce.

Un tema adicional en la agenda

Otro de los puntos incluidos en la sesión será la discusión del predictamen relacionado con el proyecto de ley 14337/2025-CR. Esta iniciativa plantea incorporar en el Código Penal peruano la regulación de los delitos de lesa humanidad.

La propuesta legislativa toma como referencia lo establecido en el Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma. Tras el debate correspondiente, el texto será sometido a votación dentro del grupo parlamentario.