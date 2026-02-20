El portavoz de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, admitió que únicamente 11 de los 14 legisladores de su agrupación apoyaron a María del Carmen Alva para presidir el Congreso y asumir la Presidencia de la República. Esto ocurrió en medio de rumores sobre deslealtad interna tras su derrota ante José María Balcázar.

Salhuana dio precisiones en una entrevista con Canal N para desmentir acusaciones de traición por parte de APP. El legislador aclaró que hubo una reunión previa, aunque solo 10 congresistas asistieron inicialmente porque algunos estaban ausentes.

“APP participó en estos dos temas, en las dos votaciones con 14 congresistas. 10 [fueron los que se reunieron con César Acuña] porque no estaban acá, estaban fuera y llegaron después, pero se les transmitió el acuerdo [a aquellos que faltaron]”, detalló en un inicio.

La decisión de respaldar a Alva se basó en afinidades políticas de centroderecha y su experiencia previa como presidenta del Congreso. Salhuana enfatizó que el partido es democrático y respeta posiciones individuales.

“Evidentemente la decisión fue respaldar a María del Carmen Alva. Sin embargo, yo tengo que precisar que dentro de la bancada hubieron congresistas, que cuando yo les transmito la decisión en el Congreso, por su origen consideraban que no podían votar a favor de María del Carmen Alva”, aseguró.

Algunos miembros no pudieron ser obligados a seguir la línea partidaria, a pesar de la instrucción del líder César Acuña. Salhuana presumió que optaron por una elección personal al final.

“Eso se les dijo pero yo presumo al final, que han podido tomar una decisión diferente”.

De los 14 votos posibles, solo 11 fueron a favor de Alva. Los otros tres pertenecen a congresistas de Ica, Cajamarca y Puno, quienes citaron oposición de su electorado local.

“[¿De qué regiones son los otros 3?] Uno es de Ica, otro es de Cajamarca y el otro es de Puno, obviamente ellos señalan que tendrían rechazo con su población”, manifestó.

Luis Valdez, secretario ejecutivo de APP, reiteró en Canal N la orden de Acuña para apoyar a Alva y llamó revés a la victoria de Balcázar. Además, criticó actitudes de Rafael López Aliaga de Renovación Popular por avivar divisiones en la derecha.

“Quiero evidenciar una actitud, aparente, de Rafael López Aliaga de Renovación Popular para generar todo este conflicto que hoy nos ha tenido en zozobra a todos los peruanos”.