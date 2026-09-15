El pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta cada vez más obstáculos en el Congreso.

Las bancadas parlamentarias han empezado a marcar sus posiciones.

Mientras algunas muestran disposición a respaldar determinados puntos del pedido, otras plantean modificaciones, cuestionan aspectos de la propuesta o advierten que no otorgarán un respaldo automático a las facultades solicitadas sino se abordan únicamente temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño (ver infografía).

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EN DETALLE

Una de las primeras barreras que encontró el pedido de facultades legislativas fue el estudio en comisiones.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados envió el documento del Ejecutivo a 12 comisiones para que cada una emita una opinión sobre si era factible o no dar la facultades.

Hasta el momento, son seis las comisiones que han rechazado otorgarle las facultades.

Se trata de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo Seguridad Social, así como Justicia y Derechos Humanos.

En los mencionados grupos de trabajo, se sometieron a votaron opiniones consultivas sobre otorgar o no facultades.

En todos los casos se respaldaron los informes que declararon inviables dar las facultades.

Sobre este tema, unas recientes declaraciones de la senadora Martha Chávez de Fuerza Popular (FP) generó malestar en diferentes bancadas, pues afirmó que si los diputados solo aprueban algunas facultades, su bancda buscará -en el Senado- que se restablezca el texto original.

Precisamente, el vocero de la bancada de diputados del Buen Gobierno, Nery Fernández, cuestionó lo dicho por Chávez.

“Si no se rectifican, sino dan esas muestras de que van a respetar la ley, entonces nosotros vamos a evaluar seriamente si damos las facultades o no. Esa ha sido nuestra posición”, sostuvo.

Los ministros ya se han presentado en diferentes comisiones del Congreso. (Foto: GEC)

PRIORIDAD

Otro aspecto en el que han coincidido las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular, es que respaldarán las facultades siempre y cuando se prioricen temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

Aunque en el caso de Renovación Popular, su líder Rafael López Aliaga, plantea un punto adicional: Reducción del Estado.

“Hay algunas normas que no nos gustan. Yo hablo ya como partido. De nuestra parte tiene todo el apoyo para pasar por diputados y Senado lo que es de exrema urgencia”, advirtió.

Por ese motivo, el diputado del Buen Gobierno, Edwin Espinoza, planteó que el Ejecutivo reformule su pedido y se enfoque en medidas urgentes.

“Creemos, creo que todos los peruanos, que el problema más urgente en este momento es el tema de inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato”, afirmó.

Por otro lado, las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación hicieron público un oficio remitido al premier Luis Galarreta, en el que solicitan que se envíen un nuevo pedido de facultades que se circunscriba solamente a lucha contra la inseguridad y medidas frente al Fenómeno El Niño.

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, dijo que su bancada apoyará las facultades vinculadas a lucha contra el crimen y prevención de El Fenómeno El Niño. (Foto: GEC)

RECIENTE

Ayer por la mañana, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados evaluó un informe que declara no otorgar facultades el Ejecutivo.

Durante la sesión, la diputada Rosangella Barbarán de Fuerza Popular dijo estar muy incómoda con el informe que recibió.

“Quiero saber la verdad, ¿este informe va a tener un debate político o técnico? Porque si es lo primero, podemos abrir el espacio, cada uno puede dar sus opiniones. Sin embargo, no nos están pidiendo un debate político sino técnico”, sostuvo.

Sin embargo, el texto será puesto en votación mañana.

“Este pronunciamiento se sustenta en las insuficiencias específicas identificadas y en la falta de pertinencia de la delegación en los casos que requieren una discusión legislativa suficiente”, se lee en el documento.

Al respecto, José Marcelo, presidente del mencionado grupo de trabajo, recordó que las facultades deben ser acotadas.

“Lo que hemos recibido es un documento bastante general. Yo dudo que la única forma en que el Ejecutivo pueda gobernar, sean las facultades”, dijo.

Facultades legislativas: Comisión de Economía posterga votación de informe que recomienda no otorgarlas. Composición: Diario Correo.

INVOCACIÓN

La presidenta Keiko Fujimori hizo un llamado a la reflexión y a la objetividad al Congreso por el pedido de facultades.

“Estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden”, indicó.

En diálogo con la prensa, recordó que la recuperación de lorden no es un tema de campaña o de su partido, sino de la voluntad de los peruanos que votaron para que ese orden regrese al país.

“También tiene que ver con ponerse de pie. El Perú se tiene que volver a poner de pie en temas de educación y salud. Por eso son tan importantes estas facultades”, dijo.

La mandatario dijo estar segura que habrá un mayor debate del tema en estos días.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo busca construir acuerdos con la Cámara de Diputados para avanzar en medidas que permitan atender las principales necesidades de los ciudadanos.

“Lo que prometió la presidenta Keiko Fujimori lo vamos a cumplir, las promesas de campaña las vamos a cumplir (…) nuestra vocación es el diálogo y llegar a consensos”, indicó en Panorama.

En esa línea, aclaró que ni la presidenta o el Gabinete Ministerial, actúan por presiones.

Mientras que el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, cuestionó en RPP la actuación de la Cámara de Diputados hasta la fecha.

“Creo que tiene un error de visión, pero que espero que se pueda todavía corregir. Están dentro de la función que les corresponde. Esta opinión que está comenzando a generar algún grupo de políticos en una visión equivocada”, afirmó.