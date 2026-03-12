El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, anunció que no otorgará el voto de confianza al gabinete liderado por Denisse Miralles; y explicó que su decisión se debe a cuestionamientos sobre medidas adoptadas por el Ejecutivo, especialmente el Decreto de Urgencia 010-2025 relacionado con la reorganización patrimonial de Petroperú.

En declaraciones a Canal N, Montalvo sostuvo que dicho decreto habría derogado un artículo de la ley de petróleo, lo cual -según indicó- sería incompatible con los artículos 51 y 103 de la Constitución Política, referidos a la jerarquía de normas y la derogación de leyes.

En ese sentido, afirmó que un decreto de urgencia no puede dejar sin efecto una ley, ya que esta solo puede ser derogada por otra ley.

El parlamentario señaló que reconsideraría su postura si el Consejo de Ministros decide anular el decreto de urgencia 010-2025. Además, mencionó que la situación de Petroperú forma parte del debate político actual sobre las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

De otro lado, también expresó preocupación por la falta de presupuesto para becarios que postularon en 2025 y 2026, lo que -según dijo- podría afectar a jóvenes que esperan acceder a estudios mediante estos programas.

Precisó que su decisión es personal, ya que la bancada de Perú Libre aún no ha definido una postura oficial sobre el voto de confianza al gabinete.