La Mesa Directiva del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi, aprobó suspender las asignaciones económicas, viáticos y pasajes destinados a las semanas de representación correspondientes a los primeros tres meses del 2026.

La decisión, adoptada por unanimidad, alcanza tanto a congresistas como a sus asesores.

Legisladores deberán continuar con actividades

El presidente encargado del Parlamento precisó que, pese a la suspensión de los beneficios, los legisladores deberán cumplir sus labores de representación.

“Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos”, afirmó Rospigliosi.

Medida busca cautelar recursos en contexto electoral

El titular del Congreso sostuvo que la disposición responde a la necesidad de garantizar un manejo adecuado de los fondos del Parlamento durante el periodo electoral.

“Esto es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral”, señaló.La medida, agregó, “evitará que haya críticas o mal uso de recursos públicos en este periodo tan importante para el país”.

La Mesa Directiva no detalló si la suspensión será prorrogable, pero quedará vigente para enero, febrero y marzo de 2026.