Los congresistas Paúl Gutiérrez, Katy Ugarte y Germán Tacuri, quienes hasta ahora figuraban como no agrupados, pasaron a formar parte de la bancada de Juntos por el Perú.

Con esta adhesión, el grupo parlamentario incrementa su número de integrantes de 8 a 11.

Este movimiento se produce en medio de una serie de reconfiguraciones en las bancadas del Congreso. Recientemente, los legisladores Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea se unieron a Somos Perú tras renunciar al Bloque Magisterial.

La salida de estos congresistas provocó la disolución oficial de dicha bancada, al no alcanzar el mínimo de cinco miembros requeridos para mantener su reconocimiento como grupo parlamentario.

Somos Perú, que ahora cuenta con nueve representantes, ha manifestado su intención de postular a la presidencia del Congreso mediante una lista multipartidaria liderada por el parlamentario José Jerí.

Por otro lado, Alianza para el Progreso (APP) también reforzó su bancada con la incorporación de los congresistas Luis Cordero Jon Tay (ex Somos Perú), Jorge Flores Ancachi (ex Podemos Perú) y Segundo Quiroz (ex Bloque Magisterial). Con estos cambios, APP suma 17 legisladores.

Actualmente, el Congreso mantiene 12 bancadas reconocidas, siendo Fuerza Popular la más numerosa, con 21 escaños. Le siguen Podemos Perú (13), Alianza para el Progreso (17), y Perú Libre, Renovación Popular y Juntos por el Perú, cada una con 11. Completan la lista Acción Popular y Somos Perú (9), Avanza País (6), y las bancadas Socialista, Bloque Popular Democrático y Honor y Democracia, con 5 legisladores cada una.

Cabe recordar que solo las bancadas parlamentarias pueden presentar candidatos para la elección de la Mesa Directiva 2025-2026 y presidir las comisiones legislativas.