La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso realizará hoy la conferencia “El valor de la bicameralidad III: Gobernabilidad y equilibrio entre los poderes del Estado”.

Según informó el Legislativo, la actividad busca generar un debate sobre los desafíos que plantea este nuevo congreso bicameral y abordará temas como la gobernabilidad democrática, el control político y la calidad legislativa.

El evento contará con las exposiciones del constitucionalista Enrique Ghersi, el exprocurador anticorrupción Christian Salas y el diputado electo Jaime Abensur. El encuentro se realizará a las 5:00 p. m., en la av. Abancay 209.