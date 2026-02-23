La censura contra José Jerí, aprobada con 75 votos a favor tras siete mociones vinculadas a los casos “Chifagate” y presuntas contrataciones irregulares, abrió paso a la elección de un nuevo titular del Congreso, quien asumiría también la Presidencia de la República. En ese escenario de alta tensión política, José María Balcázar se convirtió en el octavo mandatario en menos de diez años, tras una jornada marcada por negociaciones y reacomodos entre bancadas.

Cuatro listas compitieron por la Mesa Directiva: Héctor Acuña (Honor y Democracia), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Raymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos frente a los 43 de Alva, lo que forzó una segunda votación en la que el legislador de Perú Libre se impuso con 64 votos contra 46.

El resultado estuvo condicionado por quiebres internos, especialmente en Acción Popular, donde no todos respaldaron a Alva.

Un informe de “Punto Final” hizo un recuento de las diferencias internas, aspiraciones personales y desacuerdos sobre eventuales cuotas de poder habrían debilitado la candidatura María del Carmen Alva.

Falta de respaldo unánime a Alva inclinó la balanza en el Pleno. (Foto: GEC)

Apoyo decisivo de APP, Podemos y otras bancadas

En paralelo, bancadas como Alianza para el Progreso, Podemos y Somos Perú inclinaron mayoritariamente su apoyo hacia Balcázar, mientras Fuerza Popular y Renovación Popular se alinearon con Alva, aunque no todos.

El conteo final dejó interrogantes sobre el origen de al menos 18 votos que terminaron definiendo la elección. Según el análisis periodístico, parte del respaldo a Balcázar habría provenido de sectores de izquierda que en primera vuelta apoyaron a otros candidatos, así como de posibles votos cruzados desde agrupaciones de centro y derecha .

Con este desenlace, Balcázar asumió la Presidencia en un nuevo episodio de la inestabilidad política que ha caracterizado la última década en el país.