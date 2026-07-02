El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que el Ejecutivo ha cumplido el 92 % de los más de 2,000 acuerdos adoptados en el marco del Consejo de Estado Regional (CER), lo que ha permitido ejecutar 840 proyectos de inversión por más de S/176 mil millones destinados a infraestructura, servicios básicos y desarrollo productivo.

Durante la inauguración de la décima edición del CER, realizada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el jefe del Gabinete precisó que 392 de esos proyectos ya cuentan con financiamiento para el 2026 por más de S/7 mil millones. En ese contexto, exhortó a priorizar una ejecución eficiente de los recursos públicos y culminar las obras en beneficio de la población.

Arroyo sostuvo además que el país atraviesa una etapa que demanda responsabilidad y estabilidad institucional, por lo que instó a las autoridades a continuar trabajando hasta el final de sus funciones y acelerar la inversión pública, al margen de las diferencias políticas.

Respecto al Fenómeno El Niño, señaló que el fortalecimiento de las acciones de prevención constituye una prioridad del Ejecutivo. En ese marco, destacó la declaratoria de emergencia por 60 días en 796 distritos del país, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, medida que permitirá ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación ante las intensas lluvias.

Finalmente, el titular de la PCM reafirmó la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo con los gobiernos regionales para coordinar acciones frente a los principales desafíos del país. Durante la sesión del Consejo de Estado Regional, ministros, organismos especializados y gobernadores regionales evaluarán las medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño y las acciones necesarias para proteger a la población y reducir los riesgos.