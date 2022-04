Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), calificó como “una amenaza” a la carta notarial enviada por el presidente de la República, Pedro Castillo, a la periodista Rossana Cueva de ‘Panorama’ con motivo de un reportaje.

En declaraciones a Canal N el último miércoles, señaló que el reportaje presentado por el dominical sí tiene una “debida diligencia periodística” y que no hay ningún tipo de diligencia.

“El Consejo de la Prensa Peruana considera esto (la carta notarial) una amenaza. Evidentemente utilizar un recurso como una carta notarial donde establece que potencialmente podría haber una querella por difamación, lo que implicaría que un periodista pueda hasta ir preso de manera suspendida, por supuesto, es sumamente amenazante”, dijo.

“Nosotros hemos visto el reportaje y lo que hemos encontrado es que hay una debida diligencia periodística y en el caso de difamación es importante tomar en cuenta. No solamente es difamar o no difamar, sino que no haya mala fe que claramente en el reportaje no la hay. En segundo lugar que haya una debida diligencia, es decir, que se siga un método periodístico determinado”, puntualizó.

La carta notarial

El pasado 12 de abril, presidente de la República, Pedro Castillo, envió una carta notarial al programa ‘Panorama’ por la emisión de un reportaje el último domingo 10 de abril donde aparece una imagen suya jugando fulbito con un supuesto proveedor del Estado.

En el documento remitido a Roxana Cueva, directora y conductora del dominical, y a José Beteta Bazán, director de la plataforma informativa ‘Vigilante.pe’, negó conocer a Roberto Jesús Aguilar Quispe, representante de la empresa INIP, Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C.

Según la carta notarial, en el reportaje se pretende vincular los dichos de la lobista Karelim López en el sentido de que ha mantenido o mantiene relaciones con personas que pertenecerían a una presunta mafia vinculada con mafias chinas que serían indebidamente favorecidas con contrataciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“En ese sentido, niego tajantemente, una vez más, conocer a Roberto Jesús Aguilar Quispe, quien no es la persona que participó (en) la actividad de esparcimiento referida, como falsamente se señala en la información noticiosa difundida por ustedes”, detalló.