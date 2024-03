¿Considera un abuso de la Fiscalía el haber usado un revienta puertas (ariete policial) para ingresar en la casa de la presidenta?

Yo considero que si hay una orden de allanamiento y no hay repuesta en el inmueble, la Fiscalía tiene los mecanismos para hacer efectiva la diligencia ordenada por un juez.

Por otro lado, es una actuación absolutamente absurda la de la presidenta Boluarte creer que está al margen de la Ley. Entonces, en vez de aclarar un tema que afecta gravemente su imagen, su honorabilidad es preocupante que ella, con sus dilaciones ha venido dando excusas para demorar su declaración. Si no aclara estas imputaciones va ser difícil de defender. Ha venido aplazando las cosas y ella misma se ha creado esta Vía Crucis.

¿Tiene asidero legal el Habeas que propone declarar nulo todo lo actuado por la Fiscalía en el caso Rólex?

Ninguna posibilidad de prosperar tiene ese habeas corpus . Parece una defensa de Aníbal Torres. Es risible. Es un absurdo. No tiene ningún sentido. El fiscal actual es interino. Ese es el problema, pues, de tener voceros ayayeros, ¿no? Ese argumento... después de que el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena viene actuando hace varios meses. Es una tontería.

¿Hay fundamentos para una vacancia presidencial?

Una vacancia no es remota porque, la verdad, ella cada día echa un lampazo más cavando su tumba. (...) Tenemos una presidenta que frente a hechos de esta naturaleza no da ninguna explicación. Hasta el día de hoy no ha dado ninguna. Sinceramente es una alta dignataria que no entiende cuáles son los deberes elementales del cargo que ocupa, ¿no? El Perú ya no aguanta un presidente pillo más. (...) En materia penal la duda favorece al reo; pero en materia política eso no se aplica