La Contraloría General de la República rechazó que la contratación del servicio de televisión por cable y streaming con DirecTV Ferú esté vinculada a la transmisión del Mundial 2026, luego de una denuncia periodística en un medio local que señalaba que la entidad y el Congreso destinaron más de medio millón de soles a este servicio a pocas semanas del inicio del torneo.

A través de un comunicado, el organismo de control precisó que este servicio se contrata de manera continua desde el año 2021, mediante procesos realizados conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas, por lo que descartó que se trate de una adquisición extraordinaria relacionada con un evento deportivo.

La entidad explicó que el proceso vigente se inició con el Concurso Público Abreviado de Servicios N.° 001-2026-CGR. Tras la falta de perfeccionamiento del contrato por parte del postor inicialmente adjudicado, se convocó un nuevo procedimiento en mayo de este año para garantizar la continuidad del servicio institucional.

El contrato con DirecTV Perú S.R.L. fue suscrito el 15 de junio de 2026 por un periodo de 1.095 días (tres años).

Asimismo, la Contraloría indicó que el monto contratado corresponde a la prestación del servicio durante los tres años de vigencia y para las 117 sedes de la institución, incluidas las 22 Gerencias Regionales de Control, por lo que consideró incorrecto atribuir el costo únicamente a la cobertura del Mundial 2026.

Finalmente, el organismo sostuvo que el servicio de televisión por cable constituye una herramienta para el acceso a información nacional e internacional de interés público que contribuye al desarrollo de sus funciones institucionales.