La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió a registros de 34 viajes realizados por el presidente José Jerí en sus primeros cuatro meses de gestión y detectó que varias jóvenes contratadas por el Despacho Presidencial viajaron de manera recurrente en el avión oficial.

Según el reportaje de “Punto Final”, algunas de ellas se reunieron previamente con el mandatario y fueron contratadas días después, incluso semanas después de obtener sus títulos profesionales .

Entre los casos figura Alicia Alexandra Camargo Leiva, comisionada con contrato FAG en la Secretaría General, quien realizó 34 vuelos -equivalentes a 17 viajes- con el jefe de Estado.

José Jerí y Alicia Camargo. (Beto a Saber / Willax)

De acuerdo con la investigación fiscal, visitó Palacio el 14 de octubre de 2025 y fue contratada tres días después. Otra funcionaria, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, efectuó siete viajes oficiales tras reunirse en tres ocasiones con el mandatario; una semana después de su última visita obtuvo una orden de servicio por S/ 11 mil.

El patrón se repite con otras funcionarias bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), como Susana Carolina Gutiérrez Rivera, Hilda Denisse Zapata Juárez y Rosa Gabriela Rueda Yaya, quienes registran múltiples viajes oficiales y visitas previas al despacho presidencial antes de ser designadas. En varios casos, las contrataciones se concretaron pocos días después de dichas reuniones.

Reportajes periodísticos revelaron que jóvenes se reunieron con el presidente José Jerí y, días después consiguieron contratos en el Estado. (Foto: Captura América TV)

El reportaje también incluye a otras asesoras y proveedoras de servicios comunicacionales que viajaron con el presidente poco después de firmar contratos, algunas sin registro profesional en Sunedu o con antecedentes políticos.

No obstante, desde Palacio, el jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental negó que exista favoritismo y sostuvo que las designaciones responden al perfil requerido.

Tras la difusión del informe, se confirmaron renuncias de funcionarias vinculadas a los hechos. En paralelo, el Pleno del Congreso debatirá este martes 17 de febrero una moción de censura contra el mandatario, en medio de cuestionamientos por las contrataciones y el uso de vuelos oficiales.