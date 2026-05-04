El expresidente Pedro Castillo recibe en el penal de Barbadillo a dirigentes, candidatos y exfuncionarios para coordinar la campaña de segunda vuelta de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP).

Entre los visitantes más resaltantes figuran el exministro de Trabajo, Íber Maraví; el extitular de Defensa, Walter Ayala; y el exfiscal José Domingo Pérez.

El dominical Punto Final reveló que el registro de visitas a la prisión, donde Castillo cumple una condena de más de 11 años por golpista, se incrementó desde la primera vuelta.