A través de un contundente mensaje, la exministra de Salud y titular del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, manifestó en Arequipa la escasez del equipamiento médico en el Perú para hacer frente al nuevo coronavirus. Ello, al exigir la aplicación de estrategias conjuntas e inmediatas para evitar la propagación de la enfermedad.

Durante su encuentro con autoridades regionales el último miércoles, aseguró que las circunstancias “han hecho que hoy no exista posibilidad” de comprar nuevo equipamiento, dada al alta demanda a nivel mundial. Incluso, dijo, se evalúa un escenario en el que se movilice el avión presidencial para traer al país pedidos retenidos en China, que fueron solicitados hace un mes.

“Todo falta, maldición. Un montón de gente está trabajando para tratar, inclusive, que el avión presidencial vaya hasta la China para traer las cosas que están allá atrapadas. Eso para que vean hasta qué punto se está llegando”, expresó.

faltan equipos. Durante su intervención, Mazzetti reportó la falta de equipo de protección personal (EPP) para los profesionales de salud, ventiladores mecánicos y pruebas para la identificación y atención de nuevos infectados.

“Todos tenemos problemas. No hay EPP suficientes, hay que ser claros. No hay equipos de ventilación asistida suficientes, hay que ser claros. No hay pruebas suficientes, hay que ser claros”, sostuvo.

La extitular del Minsa aseguró a las autoridades regionales que el Perú enfrenta una “guerra atípica”, por lo que exhortó a las autoridades a responder ante la gravedad de la situación, pues “este no es el momento de quejarnos”.

“Que nuestra inmadurez social y nuestra inmadurez política nos la tenemos que guardar en el bolsillo”, recalcó.