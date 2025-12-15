Desde esta semana, todos los diarios del Grupo El Comercio se adhieren de forma voluntaria al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), una instancia independiente que vela por el cumplimiento de los principios fundamentales de la profesión en nuestro país.

El Comercio ya era parte del Tribunal de Ética y ahora se suman Correo, Gestión, Trome y Ojo, lo que implica aceptar la supervisión y el escrutinio público de un organismo autónomo, integrado por profesionales de reconocida trayectoria cuya misión es garantizar que los medios actúen con rectitud, respeten la verdad y corrijan sus errores cuando corresponda.

Esto es importante para el periodismo y las audiencias, porque se da en un momento en que la información circula a una velocidad inédita y la confianza se pone a prueba a diario.

El Tribunal de Ética es un órgano del Consejo de la Prensa Peruana encargado de resolver conflictos vinculados a la labor periodística.

Surgió en 1997 y, desde entonces, atiende solicitudes de rectificación y quejas sobre informaciones difundidas y promueve la autorregulación como pilar de una prensa responsable. Es una instancia autónoma que actúa con independencia del Consejo de la Prensa Peruana y está integrada por cinco vocales titulares y dos suplentes que ejercen su labor ad honorem.

“La adhesión de los diarios del Grupo El Comercio reviste una especial relevancia dado su alcance en la población, su diversidad de enfoques y, sobre todo, para validar que el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa se deben realizar con responsabilidad”, destaca Erick Iriarte, presidente del Tribunal.

Todos los medios del Grupo El Comercio se rigen por los Principios Rectores que orientan nuestra misión de informar, orientar, entretener y brindar contenidos de servicio, siempre bajo los valores de verdad, veracidad y rigor informativo.

Con esta adhesión conjunta, el Grupo El Comercio reafirma su compromiso con una prensa que se somete al escrutinio, escucha a sus audiencias y defiende la ética como la base indispensable para fortalecer la confianza pública.