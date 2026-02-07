El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos cumplirá prisión hasta el 30 de septiembre 2037. Ello, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo previo que reducía su tiempo de carcelería.

En detalle

Montesinos Torres tiene en su haber dos condenas: Una por homicidio calificado por el Caso Caraqueño y Pativilca; y otra por el mismo delito, junto a asesinato y desaparición forzada, por el Caso La Cantuta.

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada había dado “por compurgada la pena de 19 años y 8 meses” de prisión contra el exasesor por el Caso Caraqueño y Pativilca.

Sin embargo, la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial, concluyó que el cómputo de la pena fue realizado incorrectamente y ordenó que se reformule.

El nuevo cómputo de la pena, con el descuento de seis años de carcelería que cumplió Montesinos, regirá desde la emisión de la sentencia del 31 de enero de 2024 y se ampliará hasta el 30 de septiembre de 2037.

La Corte Suprema resolvió así un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público.

Esta última institución se mostró en contra de que una sala superior calificara como tiempo cumplido detenciones dictadas en otros procesos distintos al caso juzgado.

Según detalló, Montesinos “no estuvo sujeto a medida coercitiva personal de detención” en el Caso Pativilca, pues tuvo comparecencia simple. Además, en el Caso La Cantuta solo tuvo “un mandato de detención de 72 meses”.

“Desde la imposición del mandato de detención recaído en el Caso La Cantuta hasta su variación a comparecencia simple, estuvo detenido por 72 meses a partir del 29 de octubre de 2013. En tal sentido, habiéndosele impuesto 19 años y 8 meses de pena privativa de libertad, le resta por cumplir 13 años y 8 meses, la cual vencerá el treinta de septiembre de 2037”, apuntó la Corte.