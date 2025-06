Hoy vence el plazo de 72 horas que organizaciones, dirigentes y autoridades en Pataz otorgaron al Gobierno, el 29 de mayo último, para abordar el cese de la suspensión de actividades mineras en dicha provincia de La Libertad. De no hacerlo, advirtieron de un “acto de desborde social” y el “ejercicio de los derechos constitucionales de la población”.

Ello fue comprendido en un acta suscrita por los arriba mencionados tras frustrarse la instalación de una mesa de diálogo con cuatro ministros. Uno de los firmantes, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, señaló a Correo que el Gobierno no tiene una estrategia clara para solucionar la crisis en la provincia.

No descartó, además, intereses políticos dadas las afiliaciones políticas que algunos de los convocados a la mesa ostentan.

Correo le consultó por la presencia de los asesores legales de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (AMAPE) y la Central única Provincial de Rondas de Pataz, Raúl Noblecilla y Jorge Paredes Terry, pertenecen a las filas de Podemos Perú, así como por el abogado Adolfo Valverde, asesor de la Asociación de Mineros Artesanales (Ama-Pataz), que milita en Perú Libre.

¿Por qué fracasó la instalación de la mesa de diálogo? Cuatro ministros de Estado acudieron al encuentro...

Los ministros solo acudieron a dar por ‘instalada’ la mesa. Luego se pararon y se retiraron. Nos dejaron sentados ahí. Ni siquiera fue un acto protocolar. Solo dijeron “se da por instalada la mesa” y empezaron a caminar. No hubo tiempo para despedirse y no se nos dio un cronograma de cuáles serían los pasos siguientes.

Tuvimos dos momentos para reunirnos, en Trujillo (22 de mayo) y Pataz (29 de mayo), para esta instalación. Para ponernos de acuerdo en algún punto ¿tienen que pasar años? El 29 de mayo debimos discutir los puntos a tratar pero no pasa tanto por ahí, sino porque la retirada (de los funcionarios) fue muy abrupta. Fue un atropello.

Se anuncia una paralización en Pataz, usted firmó un acuerdo, ¿no es contraproducente para la provincia una medida de ese tipo?

Lo que decidan, lo voy a respaldar como alcalde provincial (…). Cuando se suspende la mesa por primera vez, se decide reprogramarla para que estén presentes los que puedan tomar decisiones sobre el tema de la minería artesanal.

Fuimos esperanzados, llegamos, nos hacen saludar y allí concluye. Por eso fue el malestar, pero ya hay que voltear la página, es hora de sentarnos con las autoridades. (Una paralización) genera atraso y perjuicio para todos. Yo apuesto porque no se afecte la propiedad pública ni privada.

¿Percibe algún tipo de politización alrededor de esta mesa de trabajo?

Más de uno de los convocados está afiliado a un partido político. Incluso lo están los asesores legales de las organizaciones como Raúl Noblecilla y Jorge Paredes Terry (Podemos Perú) y Adolfo Valverde (Perú Libre).

Si quieren politizar sobre un atropello que está ocurriendo con Pataz, sobre un derecho que se le quita a la provincia, sería muy lamentable. Desconozco de esas personas. Me he enterado por la prensa que pertenecerían a alguna posición política. Aquí hay un hay un atropello al derecho al trabajo (...). La lista que hice llegar a la PCM fueron de dirigentes de rondas campesinas (Victoria y Llacuabamba) y de los mineros artesanales. Si yo convoco a esas personas, es porque tienen un cargo.

¿Estuvieron presentes esos abogados en la reunión del 29 de mayo?

Vi que llegó (Raúl Noblecilla) a la plaza. Alguien me presentó a mí, yo a él no le pregunté su nombre. Creí que era algún minero. Me dijo “alcalde, una foto”. Se puso a mi lado y la tomó.

Luego lo vi en la reunión, vi que ingresó (…). En videos posteriores vi que iba detrás de los ministros, como gritándoles. Ahí fue cuando pregunté quién era, me dijeron que era un abogado. Luego me empiezan a llamar, a decirme que él estaba en contra del Gobierno, pero no lo conozco.

El señor Paredes Terry no estuvo en ninguna de las mesas de diálogo. No recuerdo si fue este año, pero me invitaron a una reunión en el Congreso las rondas campesinas. Creo que a una conferencia de prensa. Ingresamos y ahí me saludó. Desconozco su quehacer. A veces, se forman grupos en WhatsApp y veo que lo incluyen, pero nada más.

¿Por qué cree que está fracasando la lucha contra la minería informal?

Falta voluntad política. Principalmente, un plan de acción, servicio de inteligencia e investigación profunda. Lo que ellos hacen es politizar.

Cuando mi persona sale y dice “queremos terminar con la criminalidad y la minería ilegal”, antes de salir a apoyar, intentan decir que yo realizaría alguna actividad minera o, en todo caso, sería parte de una banda criminal (...). Estoy 100% convencido de que hay corrupción policial, fiscal y judicial (en Pataz).

¿Y qué pasa con el Reinfo?

Allí el Estado se pone de rodillas ante la minera grande al darle una facultad final, un candado. Al que obtiene su Reinfo y está en proceso de formalización, le dice “para terminar de formalizar tienes que tener un contrato con la empresa que tiene concesionado este espacio”. Pero casi toda la provincia de Pataz está concesionada por cuatro o cinco mineras.

No se le concesiona a los mineros artesanales que tienen Reinfo, pero sí se firman contratos con personas que no lo tienen. Por citar un ejemplo, de 100 hectáreas que se tiene concesionada, no explotan ni el 20%. El 80% lo tienen ahí y no lo aprovechan. A veces funciona como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer.

¿No debería haber voluntad también para la formalización minera?

La hay. Si el Estado tiende el puente, de la noche a la mañana terminan con la informalidad. Toda la gente va a querer formalizarse y respetar las reglas de juego, pero para eso tienen que quitarle ese poder a las mineras grandes.

¿Hay alguna gestión en curso con el gobernador César Acuña?

La posición que ha marcado ha sido un poco tarde. Le ha dicho a la prensa que no va a permitir que se atropelle a los patacinos. Intentaré conversar con él este lunes. Esperemos que me pueda atender; por ahora, eso no ha sido posible (...). Como alcalde de la provincia de Pataz, voy a tener que sentarme diez o veinte veces, si es necesario, para evitar que la provincia se vaya a un paro indefinido.

¿Cuáles son los próximos pasos ahora?

Enviaré una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Energía y Minas. Al margen de todo lo que ha lo que ha pasado, del calor del momento, hay que seguir dialogando. Voy a enviar esa carta diciendo que se vuelva a instalar la mesa de diálogo, que se toquen ya los puntos en concreto. Voy a viajar a Lima, debo llegar entre martes y miércoles, esperando que me atiendan. Nosotros tenemos varios proyectos encaminados con cronogramas. Espero que no se vean afectados, de ser así, ya sería lo peor que le puede pasar a la provincia de Pataz.

ALDO CARLOS MARIÑOS

Alcalde provincial de Pataz.

Ingeniero agrónomo. Inició funciones al frente de la Municipalidad Provincial de Pataz (La Libertad) en enero del 2023.

Renunció a las filas de Alianza Para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad, en noviembre del año pasado.