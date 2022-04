La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano “abstenerse” de ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC), que restituyó el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, hoy preso en la Diroes.

La medida fue dada a conocer ayer como parte de los cinco puntos resueltos por el organismo, tras evaluar el pedido de medidas provisionales por parte de los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En el documento, la Corte señaló que el TC no valoró si existía “una necesidad imperiosa” de que el exmandatario sea liberado por su situación de salud y las condiciones en que cumple su sentencia.

Además, precisó que, en su decisión, el máximo intérprete de la Constitución no hace referencia a las “graves violaciones a derechos humanos” por las que Fujimori fue condenado. Además, que tampoco se consideró, entre otros puntos, que el expresidente no ha cumplido con el pago de reparación civil a las víctimas.

PEDIDO. En su resolución, el organismo internacional estableció realizar “una supervisión específica” relativa al indulto “por razones humanitarias” concedido a Fujimori, a través de la supervisión de cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Asimismo, se señala que el Estado peruano “debe abstenerse de implementar” la sentencia dictada el pasado 17 de marzo por el TC, debido a que “no se cumplió con las condiciones determinadas en la Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias del 30 de mayo de 2018″.

Al respecto, Keiko Fujimori señaló que en su familia han recibido esta noticia “con mucho dolor por lo que le están haciendo a mi padre. Es la segunda vez que la Corte IDH le genera estas desilusiones”.

Según Keiko, no fue casualidad que el Gobierno se demorase en ejecutar la sentencia y remarcó que “esto no es justicia, estos no son derechos humanos”. No obstante, expresó que espera que Dios perdone la animadversión que existe hacia su padre.