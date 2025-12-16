El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley continuará interviniendo en el proceso penal contra Betssy Chávez, por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Esto se debe a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema “aprobó” la resolución emitida por Checkley Soria el 26 de septiembre, en la que rechazó de manera definitiva la recusación presentada por la defensa de Chávez para que el magistrado se aparte del proceso por una presunta falta de imparcialidad.

La defensa legal de Chávez pidió la “inhibición” de Checkley Soria el 26 de septiembre, cuando el magistrado se disponía a evaluar el requerimiento fiscal para ampliar las reglas de conducta impuestas a su patrocinada. Entre las medidas propuestas figuraban la prohibición de acudir a cualquier embajada en Lima, de comunicarse con embajadores, ministros, presidentes u otros políticos extranjeros, así como con coimputados y testigos del caso, además de la fijación de una caución de S/20 mil.

Asimismo, la defensa legal de la expremier alegó dudas sobre la imparcialidad de Checkley Soria y solicitó su apartamiento del proceso penal, recordando que el Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de la exjefa del Gabinete Ministerial al anular la resolución emitida por dicho magistrado el 27 de diciembre de 2024, en la que se prorrogaba su mandato de prisión preventiva, al haber sido dictada fuera del plazo establecido por la ley.

Sin embargo, el tribunal supremo concluyó que en este caso no existen elementos fácticos ni objetivos que generen dudas sobre la imparcialidad del magistrado recusado.

A través de una resolución a la que tuvo acceso RPP, la Sala Suprema precisó que Juan Carlos Checkley ejecutó de inmediato la excarcelación de Betssy Chávez ordenada por el Tribunal Constitucional, evidenciando así su respeto a la función jurisdiccional y al cumplimiento cabal de lo dispuesto por el máximo tribunal, así como al derecho de defensa. En consecuencia, no se advierte que su conducta haya afectado el principio de imparcialidad que todo juez debe observar en el ejercicio de su función jurisdiccional.

“Por tanto, las alegaciones que sustentan el pedido de la recusante evidencian un alto grado de subjetividad, lo que permite concluir que no se puede apartar de un proceso al juez pese a que algunas de sus resoluciones fueran declaradas nulas, cuando la propia declaratoria de nulidad no lo dispone. Esto se debe a que el principio de imparcialidad se presume, y ello no ha de modificarse si es que no existiera pruebas tangibles, notorias y evidentes de que su conducta habría vulnerado algunas de las dos dimensiones del citado principio”, indica la sala suprema en su resolución.

Debido a esta decisión, Checkley Soria continuará ejerciendo funciones como juez supremo de control en este proceso penal, en el que Betssy Chávez ya fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, y se dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Como se sabe, la exjefa del Gabinete Ministerial se encuentra actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, tras haber recibido asilo diplomático por parte del Gobierno mexicano.