La Corte Suprema de Justicia dispuso la conformación de una comisión de alto nivel encargada de analizar, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia, ante los recientes intentos de modificación externa al Poder Judicial.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena, órgano supremo de deliberación del Poder Judicial, presidido por la magistrada Janet Tello Gilardi, con el objetivo de desarrollar un proyecto estructural que responda a los desafíos actuales del servicio de justicia y a las demandas de la ciudadanía.

Sustento constitucional de la decisión

La Sala Plena fundamentó esta medida en el Artículo 138 de la Constitución Política del Perú, que establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial del Perú a través de sus órganos jerárquicos, conforme a la Constitución y las leyes.

Asimismo, se recordó el Artículo 139, que consagra el carácter único, exclusivo e independiente del Poder Judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Integrantes de la comisión de alto nivel

La comisión estará presidida por Janet Tello Gilardi e integrada por los siguientes jueces supremos:

Carlos Giovani Arias Lazarte

Aldo Martín Figueroa Navarro

Wílber Bustamante del Castillo

Ramiro Antonio Bustamante Zegarra

Entre las principales tareas asignadas figura la elaboración de una propuesta de modificación y actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con una mirada integral sobre el funcionamiento institucional.

Apoyo técnico y marco normativo

Según la Resolución Corrida N.° 000001-2026-SP-CS-PJ, se dispuso que el Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema brinde el apoyo técnico necesario para el desarrollo del trabajo de la comisión.

El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala Plena es responsable, entre otros asuntos, de decidir sobre la marcha institucional del Poder Judicial.



