Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), acudió este martes a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las fallas registradas el último domingo 12 de abril, durante el desarrollo de las elecciones generales.

El jefe de la ONPE fue convocado por este grupo de trabajo del Congreso para explicar “las causas estructurales, técnicas y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026”, de acuerdo con la agenda oficial.

En ese sentido, para informar respecto a “las responsabilidades funcionales y administrativas derivadas de dichas fallas, así como las acciones adoptadas o por adoptarse para su determinación y eventual sanción”. Además, tendrá que precisar detalles sobre “los procesos de contratación de proveedores tecnológicos y logísticos vinculados al proceso electoral, incluyendo los criterios de selección, supervisión y control aplicados”.

En cuanto al primer punto de la agenda, Corvetto negó que se hayan registrado “graves irregularidades” en el proceso electoral y sostuvo que se trató de un “error puntual extraordinario” que afectó de manera focalizada a determinados sectores de la capital.

“Respecto del primer punto, ‘causas estructurales, técnicas, operativas que dieron lugar a graves irregularidades registradas durante la jornada electoral’, yo insisto en que no hubo graves irregularidades. Hubo un error puntual extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima oeste y Lima sur, que perjudicaron de manera directa a residentes de 3 distritos del sur de Lima, donde no pudimos llegar con paquetes electorales, que tuvieron que realizar su elección no ese día, sino el día 13 [de abril]”, sostuvo.

De igual forma, el jefe de la ONPE volvió a ofrecer disculpas a los ciudadanos afectados por las demoras que les impidieron ejercer su derecho al voto el último domingo.

“Esta elección generaba un conjunto de retos, de dificultades, de elementos que construían un escenario complejo de abordar, y desde la ONPE lo hemos abordado bien. Hemos llegado a entregar paquetes electorales a 1910 centros poblados y comunidades nativas, hemos cumplido con informar de manera adecuada a la ciudadanía, donde tuvimos material electoral de manera oportuna, el sufragio […] corrió de manera adecuada”, manifestó.

“El Estado peruano, y obviamente la ONPE, tiene una dependencia de proveedores, y tenemos que hacer coordinaciones con los proveedores. Y los proveedores, y aquellos que tienen la responsabilidad de coordinar con ellos, tienen una responsabilidad grande. En este caso, todo lo que tiene que ver con el transporte ha merituado un incumplimiento en tiempos y formas que ha tenido un impacto muy grande en la ciudadanía, que reitero mis disculpas por este evento absolutamente extraordinario y puntual”, explicó.

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