El presidente Pedro Castillo participó del aniversario XLV de las rondas campesinas de Cuyumalca y del Perú, en Cajamarca. Un hecho que llamó la atención, fue que no se respetaron los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19 que el Ministerio de Salud recomienda.

En el lugar se hicieron presentes varios ronderos, que no llevaban la mascarilla. Además, no se respetó para nada el distanciamiento social, como si la pandemia no existiera. Las fotografías incluso fueron compartidas por Presidencia.

Cabe recordar que de acuerdo con el Ministerio de Salud, el uso de mascarilla es obligatorio en los espacios públicos, sin embargo, pese a la presencia del mandatario y autoridades, esta orden se pasó por alto en el evento.

El evento se caracterizó por una presencia masiva sin respetar el distanciamiento social. Foto: Presidencia.

Pese a que el mandatario observó que gran parte de los asistentes que se encontraban frente al lugar de donde ofició la ceremonia no llevaban mascarilla, no hizo ningún llamado de atención. La mayoría eran adultos y adultos mayores.

Incluso, Castillo Terrones aprovechó para hablar del coronavirus y afirmar que su Gobierno invirtió millones de soles a fin de garantizar la vacuna. “Vamos a aproximarnos al 79% en la vacuna del pueblo peruano. Pasado esto hay un compromiso”, señaló.

El presidente Castillo no hizo un llamado de atención ante la falta del uso obligatorio de mascarilla. Foto: Presidencia

La actividad había sido anunciado desde temprano por Secretaría de Palacio. El presidente tenía en su agenda tres eventos:

8:30 a.m.: Una reunión con el alcalde de Chota, alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil en el Centro Cívico de la Municipalidad de Chota.

10:45 a.m.: Una reunión con los dirigentes de las rondas campesinas de diversas regiones y provincias en la Casa del Maestro en Chota.

11:00 a.m.: Una ceremonia por el XLV aniversario de las rondas campesinas de Cuyumalca y del Perú en el campo deportivo del Centro Poblado de Cuymalca en Chota.