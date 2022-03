Congresistas de la bancada de Renovación Popular acudieron la tarde de este jueves a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a dejar una propuesta de decreto supremo, en la que plantean suspender el estado de emergencia y retirar la obligatoriedad de las tres dosis de la vacuna para ingresar a espacios cerrados.

El congresista José Cueto se pronunció ante la prensa tras arribar a la PCM con otros colegas de su agrupación e indicó que acudieron a acompañar al parlamentario Alejandro Muñante, quien ingresó al recinto para hacer llegar su solicitud al primer ministro, Aníbal Torres.

“Hemos venido acompañando al congresista (Alejandro) Muñante a dejar un documento solicitándole a la PCM que retire el decreto supremo alargando el estado de emergencia y restringiendo el derecho de los ciudadanos, y dentro de ello está la obligación de la vacunación”, manifestó Cueto para los medios.

“No estamos en contra de la vacuna, pero si la gente voluntariamente se quiere vacunar que lo haga. Lo que tiene que hacer el Estado es incentivar a la gente que se vacune, no prohibirle por no estar vacunado”, agregó.

En ese sentido, el congresista de Renovación Popular sostuvo que el hábeas corpus que presentó la legisladora Adriana Tudela (Avanza País) con el propósito de eliminar el uso de la mascarilla en espacios abiertos, “tiene relación” con lo que han presentado en la PCM.

Respecto a la decisión que tomó el Pleno del Congreso este jueves al censurar al ministro de Salud, Hernán Condori, Cueto Aservi, dijo que desde su bancada esperan que el nuevo funcionario que ocupe el cargo sea un profesional en dicho campo y sepa conducir el sector.

“Quien sea la persona, esperamos que tenga el expertiz y el criterio para manejar y gerenciar una cartera tan difícil y en época de pandemia (...) El presidente es libre de colocar a la persona que él desee, no otras personas”, subrayó.