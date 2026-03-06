Las Elecciones Generales 2026 tienen un factor interesante: Del total de 26,114,619 de electores que están habilitados para participar, 6.7 millones tienen entre 18 a 29 años, es decir, el grupo de jóvenes que se informa y utiliza con frecuencia las redes sociales.

Por ese motivo, varios candidatos presidenciales no han pasado desapercibido ese elemento y han trasladado gran parte de su campaña al ecosistema digital.

De acuerdo con información revisada por Correo, cuatro de los nueve candidatos que lideran la última encuesta de Ipsos, acumulan más de un millón de seguidores en la sumatoria de sus redes sociales (ver infografía).

Este es el número de seguidores que acumulan los candidatos presidenciales que lideran las encuestas. (Infografía: Diario Correo)

NÚMEROS

Si bien Keiko Fujimori no lidera la encuesta presidencial, sí lo hace cuando se trata del número de seguidores en sus redes sociales.

Cabe precisar que la lideresa de Fuerza Popular utiliza las redes desde hace muchos años, pues esta es la cuarta vez que postula a la presidencial.

En Facebook tiene 1,900,00 seguidores, en X (antes Twitter) acumula 1,184,426, en Tik Tok tiene 1,100,000 y en Twitter 1,184,426.

En total, Fujimori suma 4,519,426 de seguidores al hacer la sumatoria de las cuatro plataformas.

Por otro lado, la representante de los naranjas tiene un canal de YouTube con 22,400 seguidores, espacio en el que sube videos de sus recorridos por diferentes regiones del Perú en campaña.

El segundo lugar lo tiene Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 2,098,500 de seguidores.

El uso continuo que le da a las redes sociales inició cuando estaba al frente de la Municipalidad de Lima, oportunidad en que compartía sus obras, interactuaba con los usuarios y mucho más.

La estrategia del candidato celeste se caracteriza por transmitir en vivo sus actividades como conferencias en todas sus plataformas.

Además, en Tik Tok se suma a las tendencias.

Hace una semana, subió un video de que fue visto por 5.5 millones de usuarios, recibió 387,700 mil “me gusta” y fue compartido 152,200 veces.

En el video de menos de 30 segundos aparece en una actividad partidaria con el mensaje “Acuña haciendo de su campaña un show pensando que votarán por él, pero para (…)”, mensaje que forma parte de una tendencia que han utilizado los jóvenes en las últimas semanas.

Keiko Fujimori comparte videos de sus bailes. (Foto: Captura Tik Tok)

DOS MÁS

Carlos Álvarez, candidato presidencial de Avanza País, tiene un total de 1,967,500 seguidores. Sin embargo, el público que lo sigue proviene, en su mayoría, de su época de comediante.

Por ejemplo, en Facebook tiene 1,300,000. Sin embargo, la totalidad de sus fotos están relacionadas a sus imitaciones, viajes y eventos.

A partir de diciembre del año pasado, su página dio un giro, pues empezó a compartir videos en los que se refería a temas de la coyuntura política.

Su video más reciente data del 21 de febrero en el que se refirió al “negocio de los ministerios”.

“¿Qué hacen estos políticos de porquería? No les interesa lo que pasan los peruanos, el presidente de turno (José María Balcázar) que defiende a violadores de niñas. Mientras las lluvias destrozan el norte y siguen matando gente”, afirmó.

Finalmente está César Acuña de Alianza para el Progreso (APP) que acumula 1,963,600 en el total de sus cuatro plataformas.

Si bien tiene más seguidores en Facebook que en Tik Tok, esta es la última plataforma que más utiliza y el espacio en que suele responderle a sus contrincantes como López Aliaga.

Otro aspecto a mencionar es que Acuña Peralta no solo se suma a las tendencias, sino que ha sido grabado bailando con sus simpatizantes y candidatos.

Rafael López Aliaga se ha sumado a las tendencias de Tik Tok. (Foto: Captura Tik Tok)

ANÁLISIS

Para Milton Vela, CEO y fundador de Café Taipá, consultora especializada en Marketing de Reputación, el uso de las redes sociales para esta campaña es fundamental.

“Lo era desde hace un buen tiempo. Recordemos el caso de PPK con Keiko, hubo una diferencia de 43 mil votos y ya han pasado 10 años, ese resultado podría haber sido otro con un tuit viralizado en ese tiempo”, indicó.

En diálogo con Correo, el experto señaló que en la actualidad, una red como Tik Tok puede generar una fuente de opinión.

“Las redes sociales tienen ahora más preponderancia que los medios y pensando en un público joven que va a votar por primera vez. Es clave estar en redes con todos los vicios y ataques que eso incluye”, afirmó.

En otro momento precisó que es importante determinar si el crecimiento en redes sociales de los candidatos fue orgánico o no.

“En el caso de López Aliaga tiene un gran mérito en redes a pesar de sus pasivos, porque tiene un uso intensivo de las redes desde el año pasado y para comunicar absolutamente todo lo que hace. Registra todo en tiempo real”, sostuvo.

Sin embargo, Vela explicó que la estrategia digital muchas veces implica inversión y estructura.

“Es importante tener presencia sostenida en redes”, dijo.

Sobre el caso de Acuña Peralta, el experto dijo que si bien se suma a las tendencias, las coreografías que realiza por momentos le quitan credibilidad que ya no tiene.

“Tiene un sistema de seguidores que para mi punto de vista no sé si son falsos. Aunque su estrategia política no necesariamente es la de ser presidente porque él ya tiene un mensaje político, sabe que con sus congresistas puede tener poder”, apuntó.

Finalmente, Vela consideró que todos los candidatos presidenciales deben tener cuentas oficiales en sus redes sociales, en primer lugar, para evitar la suplantación, pero también porque a través de esas plataformas pueden difundir sus planes.

“Hay candidatos que han sido entrevistados en televisión varias veces, pero otros que no, entonces ahí se debe aprovechar para transmitir en vivo en sus redes sociales. Además, así pueden manejar una comunicación mucho más estructurada, hay más cercanía y transparencia de parte del candidato”, afirmó.

Desde su punto de vista, independientemente de que el candidato sea grande o no, las redes sociales no dejan de ser un espacio estratégico.