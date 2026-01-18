Al menos cuatro precandidatos han confirmado su intención de postular a la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Tres partidos y una alianza electoral presentaron a las figuras que buscarán ocupar el sillón de Nicolás de Rivera, “El Viejo”.

Techito

Somos Perú llevará a las ERM 2026 al actual alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce. Este anunció recientemente que dejará su cargo para lograr la nominación municipal en los comicios del próximo 4 de octubre.

“Techito” fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. También fue congresista durante tres periodos consecutivos (2006-2021).

Otro es Francis Allison, el cinco veces elegido como burgomaestre de Magdalena del Mar, que se inscribió el 7 de enero al partido Avanza País.

Fue titular del Ministerio de Vivienda durante el segundo gobierno de Alan García, cargo al que renunció tras cuestionamientos vinculados al caso Business Track, empresa acusada de realizar “chuponeo” telefónico y acceso ilícito a comunicaciones de políticos, empresarios y funcionarios en el 2008-2009.

A ellos se suma la legisladora Susel Paredes, que también ha confirmado su intención de postular a la alcaldía de Lima con Ahora Nación. En 2021, fue elegida para el periodo 2021-2026 en la lista del Partido Morado. Actualmente, integra la bancada de Bloque Democrático Popular.

El cuarteto lo completa Sofía Franco, ex presentadora de televisión, que anunció en junio de 2025 que buscará participar en las ERM 2026 con la alianza Progresemos con Fe (conformada por Progresemos y Fe en el Perú).

La esposa del ex alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra incursionará por primera vez en política.