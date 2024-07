Mucho ruido y pocas nueces. El extenso mensaje a la Nación que ofreció ayer la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, no solo fue denso, sino que para especialistas y representantes de la sociedad civil, los anuncios de proyectos y obras no fueron novedosos y, además, su ejecución sería a largo plazo.

Es más, en el tema de seguridad ciudadana se esperaba que se ofrezcan estrategias más directas y de ejecución a corto plazo, para poder frenar la ola criminal que golpea a la región La Libertad; pero no fue así.

¿Qué se anunció?

Por ejemplo, la mandataria mencionó que se avanza con el proyecto de construcción del Laboratorio de Criminalística para la Policía Nacional del Perú. Esta obra se hará con apoyo del Gobierno Regional de La Libertad.

Asimismo, Dina Boluarte dijo que para el 2025 se estaría elaborando el expediente técnico de lo que será un nuevo establecimiento penitenciario en Trujillo, Ancón III e Ica. (con una inversión de 1,368 millones de soles que sería parcialmente financiado con endeudamiento público con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También indicó que está próximo a inaugurarse la Unidad de Flagrancia Delictiva, en Trujillo. Esto está programado para el 26 de agosto.

“Esperábamos algo más sólido, estratégico y planificado en el tema de seguridad ciudadana. Un expediente técnico de un establecimiento penitenciario tarda entre un año a dos años para elaborarlo. Ahora la ejecución demoraría otros dos años más. En el caso del Laboratorio de Criminalística para la Policía dice que es con apoyo de la Región, cuando eso a última hora fue desviado a obras por impuesto y no está priorizado. Es probable que no se ejecute este año ni el otro año”, advirtió Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa.

Chavimochic

La presidenta fue enfática al resaltar el “destrabe” de la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), donde se tiene previsto invertir US$ 750 millones y generar 150 mil puestos de trabajo.

Sin embargo, para Mónica Sánchez esta no fue una obra “destrabada”, sino que su reactivación fue consecuencia de un laudo arbitral que está siguiendo su proceso natural de avance. “Este es un proyecto que viene de muchos años atrás y su ejecución no es a corto plazo. No hay nada de novedoso”, insistió.

Sector salud

En otra parte de su discurso, la presidenta informó que se está impulsando la construcción de cinco nuevos hospitales de alta complejidad bajo el mecanismo de gobierno a gobierno.

“En los próximos días vamos a firmar los convenios con el gobierno seleccionado para el Hospital de Piura y el Hospital Regional Docente de Trujillo”, afirmó.

De la misma manera, Boluarte refirió que el Ministerio de Salud ha iniciado 11 obras con una inversión de más de S/ 950 millones en todo el país; entre ellos figura el Hospital Leoncio Prado en La Libertad.

Aseveró también que en poco tiempo se iniciará la construcción del Hospital Tomás Lafora, en el distrito de Guadalupe (Pacasmayo).

Hay un vacío

Arístides Aurora, presidente de la Federación Médica Peruana-La Libertad, manifestó que el mensaje a la Nación de Dina Boluarte en el sector salud no “satisface” la expectativa que se tenía.

“Nosotros, como Federación Médica, venimos exigiendo el fortalecimiento en el primer nivel de atención, pues es ahí donde se tiene la mayor demanda que urge solucionar. Solo tenemos telemedicina, que es algo que se está implementando. El tema de la vacunación se viene haciendo desde hace varios años, no es nada nuevo como para que lo anuncien como lo han hecho y en el tema de la venta de medicamentos genéricos fue como consecuencia de una protesta de la federación y colegio médico. No fue iniciativa del Ministerio de Salud”, recordó.

Merecemos más

En cuanto a los hospitales Belén y Regional, Arístides Aurora dijo que es algo que ya se había anunciado. “Nosotros, en La Libertad, merecemos un hospital de cuarto nivel, de alta especialidad. Vemos que todavía hay una política centralista en salud, pues ante problemas de salud de alta complejidad se tiene que seguir acudiendo a Lima para ser atendidos”, cuestionó.

El dirigente también lamentó que no se haya dicho nada en relación al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren-Norte). “Atienden a toda la macrorregión Norte y no se ha anunciado nada. No hay incremento de presupuesto, ni un céntimo más, tampoco equipamiento nuevo. Es un mensaje centralista y con muchos vacíos”, agregó.

Vías y carreteras

En este punto, la presidenta indicó que a fines de este año se lanzará la convocatoria para el corredor vial N° 19, en La Libertad. Esto en el marco del programa Pro Región 1. Se hará lo propio mediante la modalidad Obra por Impuestos, para la construcción del Puente Pallar, en la provincia de Sánchez Carrión.

Asimismo, a fines del primer semestre de 2025, se entregarán los predios liberados para iniciar la vía de evitamiento de Paiján y Guadalupe.

También se está trabajando a fin de poner las bases para el desarrollo ferroviario de 7 rutas a nivel nacional, que unan nuestra costa, desde Ica a Trujillo.

Turismo

En cuanto a inversiones de infraestructura turística, la mandataria señaló que se ha asignado S/ 56 millones para la pronta ejecución de obras en importantes atractivos como la Catarata de Gocta en Amazonas; en LlaqtaMachupicchu en Cusco; el Cuarto de Rescate en Cajamarca; las Líneas de Nazca en Ica, las Cuevas de las Lechuzas en Huánuco, así como el inicio del expediente técnico de las obras en las Islas Guañape, en La Libertad.

Agua

Finalmente, Dina Boluarte reiteró al país de manera enfática que no se privatizará el agua. “Durante mi gobierno no se privatizará el agua ni el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado, por el contrario, buscamos que este servicio sea más eficiente y justo”, acotó.