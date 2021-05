Diversos especialistas cuestionaron que el Congreso de la República se apresure en aprobar un nuevo proyecto de ley que busca retirar dinero de las Administradoras De Fondo de Pensiones (AFP), a través de un nuevo Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA), pese a que ya se ha aprobado la salida de hasta 17 mil 400 soles.

Esta propuesta plantea que el afiliado de 50 años a más, que se encuentre desempleado, solicite el retiro de hasta el 95.5% de sus fondos sin ninguna restricción. Además, la posibilidad de que haya otro retiro extraordinario de hasta el 50% de los ahorros para los que padezcan una enfermedad terminal.

Correo supo que la Comisión de Economía, dirigida por Antonhy Novoa, ha convocado a una sesión para discutir esta iniciativa este miércoles a las 8 de la mañana. Este grupo parlamentario ha enviado invitaciones a representantes de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como al ministro de Economía, Waldo Mendoza.

Para el economista Jorge Guillen, docente asociado de la universidad Esan, la propuesta del Parlamento obedece a un populismo y cree que es innecesario realizar más retiros.

“El 7% de los aportantes están en un sistema vulnerable, el resto no necesita y muchas veces no lo retiran. No creo que tenga un efecto para estimular la demanda, es una propuesta populista”, alegó el especialista.

Asimismo, dijo que no es necesario aprobar el citado proyecto a un mes de que los congresistas se retiren del Parlamento.

Por su parte, su colega Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, criticó el apresuramiento del Congreso y dijo que no tendría sentido aprobar una norma para jubilar a personas con 50 años de edad.

“La emergencia nacional no puede ser una excusa, además, ya se han aprobado tres retiros de las AFP por más de 50 mil soles”, explicó.