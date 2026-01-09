El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, propuso la formación de una Autoridad Autónoma del Valle Sagrado liderada por el Gobierno Regional para administrar de manera integral el Santuario Histórico de Machu Picchu, con participación técnica de ministerios nacionales. Durante una sesión de la Unidad de Gestión Machu Picchu, también se aprobó el Plan Maestro 2026-2030 que busca ordenar la zona ante el caos actual.​

La autoridad edil además cuestionó que de los S/280 millones recaudados anualmente por entradas al santuario, apenas se destine recursos mínimos a servicios básicos en comunidades cercanas ni a infraestructura clave como Ollantaytambo.

En esa línea, pidió transferir la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco al ámbito regional para una gestión más eficiente y cercana a las necesidades locales.​

“Acá no se trata de cómo efectivamente recae la presidencia en un ministerio, si no en un Gobierno Regional que ve de cerca, asume los problemas sociales y tiene como entes rectores a los ministerios que también tienen derechos a sentarse quienes son los expertos”, sostuvo en Canal N.

Responsabiliza a MTC y Perú Rail de accidente ferroviario

El reciente choque frontal de trenes hacia Aguas Calientes, que dejó un fallecido y más de 100 heridos, expuso fallas graves de seguridad ferroviaria postergadas durante ocho años por burocracia estatal. Salcedo acusó al Ministerio de Transportes por la lentitud en implementar sistemas preventivos y señaló a Perú Rail e Inca Rail por no incorporar cinturones de seguridad ni condiciones laborales dignas para maquinistas​

“Lo que causó más daño son esas mesas artesanales colocadas de manera precaria y fueron las causantes de las fracturas. Si hubieran tenidos cinturones de seguridad y no hubieran existido estas mesas no hubiera habido tanto impacto en los pasajeros“, explicó el gobernador.

Finalmente, Salcedo resaltó que se encuentra de acuerdo con que técnicos tomen decisiones “en una mesa” con las autoridades del gore y ministros, por ello su propuesta de ley es que este organismo sea dirigido por el Gore Cusco.