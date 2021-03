El expresidente del Congreso y actual candidato al Parlamento por Alianza para el Progreso (APP), Daniel Abugattás, aseguró haber visto a la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, escribir en las agendas de la exprimera dama Nadine Heredia.

En esa línea, coincidió con el expresidente Ollanta Humala, quien reveló que Mendoza escribía lo que él y su esposa le dictaban en agendas y libretas.

“Tengo que coincidir con Ollanta en cuanto a la labor de Verónika Mendoza. Mientras estuvo en el Partido Nacionalista, ella tomaba notas básicamente de la señora Nadine Heredia”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Al frente mío, cuando habían las reuniones, ella estaba anotando en agendas y libretas”, añadió.

Abugattás, quien fue legislador del Partido Nacionalista, consideró que la también exparlamentaria era como “una asistenta de la señora Nadine Heredia”.

Más temprano, Ollanta Humala cuestionó que Verónika Mendoza no reconozca la verdad y reiteró que fue “una persona cercana” a su familia y a la dirigencia del Partido Nacionalista.

“Lo que yo le recomendaría a Verónika [Mendoza] es que no debe entrar en una contradicción cuando las pruebas le están demostrando eso, son hechos públicos y, por otro lado, yo no estoy mintiendo cuando he dicho que le he dictado temas ahí en esas agendas que son mías, no tendría por qué mentir porque no es un delito”, manifestó en diálogo con la prensa en una actividad de campaña.

Este miércoles se publicó una entrevista del exmandatario con el programa ‘La Encerrona’. En esta calificó de “malagradecida” a Verónika Mendoza, y reveló haberle dictado el contenido de las agendas que manejaba junto a su esposa y exprimera dama Nadine Heredia.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: Diferencias entre concentrador y balón de oxígeno para pacientes COVID-19