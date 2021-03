En clara alusión a Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, aseguró que según las últimas encuestas, hay varios postulantes que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en sus campañas, de cara a las Elecciones Generales del 2021.

En declaraciones a Canal N, aseguró que existen propuestas que “parecen de la época de las cavernas” y cuestionó la inversión publicitaria de algunos candidatos presidenciales, siempre refiriéndose a López Aliaga.

“Lo que leo de las encuestadoras es que parece que hay candidatos que quieren comprar la Presidencia. Vemos los millones que le están poniendo a la campaña que uno pregunta: ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿Es que no hemos aprendido nada de Odebrecht? ¿Hay otro Odebrecht que no conocemos en el Perú financiando a algunos candidatos cuya publicidad está en cada rincón del país?”, expresó.

“¿Billetera mata propuesta? Los peruanos lo que quieren saber es las propuestas de cada candidato y hay propuestas que parecen de la época de las cavernas, y otras como las de Somos Perú, de centro derecha, con un claro enfoque social”, añadió.

Salaverry también aseveró que se quiere hacer creer a los peruanos que se tiene que elegir entre un “cura frustrado” (Rafael López Aliaga) y un “mañoso reprimido” (Yonhy Lescano).

“Parece que las encuestadoras nos quieren hacer creer que los peruanos estamos condenados a elegir entre un cura frustrado y un mañoso reprimido. Hay candidatos que estamos recorriendo el Perú, llevando nuestras propuestas y que estamos siendo recibidos con mucha simpatía. Tenemos bastante más respaldo en las calles de lo que vemos en las encuestas. Creo que este 11 de abril va a haber varias sorpresas”, acotó.

Sobre Lescano, Salaverry aseguró que éste le dio hasta dos versiones sobre las acusaciones en su contra por acoso sexual y aseguró que el candidato presidencial de Acción Popular le había pedido no declarar nada ni apoyar a la denunciante.

“A mí me dijo otra cosa, me dijo que era amigo de otro congresista y que ese congresista estaba metido en ese problema, cuando todavía no se sabía quién era. ¿Esos personajes son los que pretenden llegar a la Presidencia? Que vayan a venderle sebo de culebra a otras personas. Por 19 años ha vendido sebo de culebra Yonhy Lescano en el Congreso”, sentenció.

