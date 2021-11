El congresista de Acción Popular Darwin Espinoza aseguró que su bancada votará en bloque en contra de la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente presentada por Patricia Chirinos y otras agrupaciones políticas de oposición contra Pedro Castillo.

“Quiero dejar claro que Acción Popular no va a apoyar esta moción de vacancia en bloque [...] Nosotros nos oponemos a un escenario crítico al que se llegaría con una moción aceptada de vacancia. Creo que la situación del país no amerita otra crisis política más”, dijo en declaraciones a RPP.

Este jueves 25 de noviembre, con 29 firmas de legisladores de las bancadas Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular se presentó la moción de vacancia contra Pedro Castillo, algo que para Darwin Espinoza tiene “otros intereses detrás de los escritos”.

Darwin Espinoza señaló que hay intereses escondidos detrás de la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“Sabemos que quienes promueven la vacancia no cuentan con los 87 votos para tener los frutos que anhelan, pero creo que no han aprendido de las bancadas de congresos anteriores a quienes se les señalaban como obstruccionistas. Al parecer no les importa mucho la imagen del Congreso porque saben que este enfrentamiento con le Ejecutivo desgasta a ambas figuras”, evaluó.

“Al parecer solo quieren llevar al presidente (Pedro Castillo) al Congreso y exponerlo, pero no es el camino adecuado”, añadió.

Darwin Espinoza consideró que se deberían tender puentes entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para trabajar, en lugar de generar conflictos que afectarán a ambos poderes del Estado.

“Lamento realmente que congresistas estén utilizando su tiempo y recursos humanos, porque hay asesores detrás de ellos, en buscar conflictos con el Ejecutivo cuando nosotros deberíamos trabajar para impulsar proyectos que ayuden a desarrollar y a mejorar la calidad de vida de los peruanos”, concluyó.

