El congresista Darwin Espinoza restó importancia a la decisión que tomó el tribunal de disciplina de Acción Popular tras expulsarlo como militante del partido político, y aseguró que podrá lograr que sea anulada porque carece de fundamentos “reales y concretos”.

“En realidad, esa resolución a mí no me sorprende ni me preocupa. No olviden que en año y medio han admitido alrededor de siete resoluciones de expulsión, no solo contra mi sino contra otros militantes”, comentó en declaraciones a Canal N.

Como se sabe, la primera sala del Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular resolvió expulsar a Espinoza por supuestos actos de traición contra esta agrupación política.

Seis de estos legisladores están vinculados al caso “Los Niños”. La resolución de expulsión, que podrá ser apelada por el congresista para que se vea en una segunda instancia al interior de Acción Popular, fue firmado por el presidente de la primera sala de disciplina, Luis Carlos Simeon Urtado; el vicepresidente, Rodolfo Gonzáles Chura; y la vocal, Frida Natacha Heredia Alva.

“Son tinterillos de una persona, el señor Julio Chávez, que también es investigado no solo por actos de su gestión sino de muchos años atrás. También del señor Juan Abad, que es otro títere de Chávez, que inclusive se ha puesto a pedirle dinero a congresistas para poder celebrar su juramentación. El Sr. Juan Abad tiene a su sobrina trabajando en el despacho de uno de los congresistas investigados por el caso ‘Los Niños’, el despacho de Ilich López”, aseveró el parlamentario.

Espinoza concluyó cuestionando que se haya aprobado su expulsión cuando hay otros legisladores que también han sido acusados por los mismos hechos mencionados en la resolución de su caso. “No hay fundamento para que, en base a posibles hechos que están bajo investigación, se pueda proceder a expulsar. Se expulsa cuando hay algo concreto, una sentencia”, resaltó.