El congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú) se vio nuevamente inmerso en un escándalo luego que un ciudadano denunciara que este, junto a un acompañante, lo agredió salvajemente cuando le increpó por su accionar como parlamentario.

La agresión

Según el denunciante, Aldo Sebastián Robles, el jueves 12 de marzo se cruzó con el parlamentario en un centro comercial de San Borja y decidió increparlo por su labor parlamentaria y su presunta participación en el Caso “Los Niños”.

“Le reclamé por qué apoyaba leyes pro-crimen. Lo estaba filmando y él llega, me quita el teléfono y lo tira al suelo”, relató Robles a Willax.

Tras un forcejeo, dijo que el congresista y su acompañante lo golpearon salvajemente. Como resultado tuvo lesiones que requirieron doce puntos en la oreja y ocho en la ceja, además de la desviación del tabique. Le dieron descanso médico por quince días.

Se defiende

El colmo fue que fue pese a ser el agresor, Espinoza llegó primero a la comisaría y denunció a Robles. Allí, el parlamentario negó que haya atacado al denunciante y que actuó en defensa propia tras ser acosado.

“Lo ignoré, pero luego me insultó más fuerte y sacó su celular para grabarme. Me acerqué y le pregunté si tenía algún problema conmigo. Continuó insultándome, así que le quité el celular y lo tiré”, señaló a Canal N.

Espinoza relató que fue golpeado, pero aseguró que no respondió a la agresión sino que “un amigo” que iba junto a él “redujo al sujeto”. Se negó a dar el nombre de la persona ante la prensa.

Asimismo, sostuvo que se sometió a un examen toxicológico, pasó médico legista y que las grabaciones del centro comercial demostrarían su versión.

“Me he allanado a las investigaciones desde un inicio”, dijo el legislador.

También indicó que desconoce a la persona con la que protagonizó la gresca.