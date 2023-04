David Waisman Rjavinsthi, nació en Chiclayo, en 1937, de padres judíos que emigraron huyendo del ascendente antisemitismo en Europa.

Con los años se hizo empresario industrial y líder gremial de la pequeña empresa y, en esa condición, recorría el país buscando aglutimar este sector que estimaba poco atendido por el gobierno de Alberto Fujimori. Al final de una charla en Chiclayo se le acercó uno de los oyentes que se presentó de este modo: “Señor Waisman, gusto en conocerlo. Soy Alejandro Toledo. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho”.

Waisman, recuerda, no lo conocía, pensó que sería un pequeño emprendedor industrial, pese a que ya entonces Toledo había sido candidato.

“¿No me conoce?”, se sorprendió Toledo, que en seguida le invitaría a afiliarse al entonces partido País Posible (más tarde cambió de nombre a Perú Posible, partido del cual Waisman es cofundador).

Así se convirtió Waisman, entonces presidente del capítulo de pequeña empresa de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en socio político y amigo de Alejandro Toledo, e inició una carrera política que lo llevaría a la segunda vicepresidencia de la República, al Parlamento y al Ministerio de Defensa.

Hoy, diecisiete años después, David Waisman, pronto a cumplir 86, explica por qué siente tanta amargura, rabia, contra su ex socio político y por qué se siente traicionado.

¿Odia usted a Alejandro Toledo, de quien ha dicho estos días palabras sumamente duras?

“No lo odio, no tengo odio. Lo que siento es una amargura inmensa de saber que es uno más de los grandes corruptos y destructores morales del Perú. No lo odio, ni voy por el revanchismo. Lo que tengo es indignación, hambre de justicia por el daño que le ha hecho al país, y por la traición hacia mi persona y millones de peruanos. Creo que el mejor puñete que le podría dar a él es verlo en la cárcel al lado de Fujimori. Yo espero que cuando venga se someta a la confesión sincera, si eso es posible, y los peruanos podamos conocer a todos los corruptos que estuvieron involucrados con él en sus delitos, y que esos también paguen. Para que haya un castigo ejemplar contra todos los funcionarios públicos, y los postulantes sepan que no se van a escapar de la justicia si cometen robos.

¿De dónde, a su juicio, saca dinero Alejandro Toledo para pagar costosos bufetes de abogados en EEUU por más de cinco años?

También yo me pregunto ¿cómo puede pagar entre cinco mil y siete mil dólares por hora a estudios de abogados estadounidenses durante tantos años? Mi impresión es que, mucho antes de Odebrecht, Toledo ya habría estado estado recibiendo pagos ilícitos de otras empresas, por ejemplo, por ese contrato de venta de gas natural a México. Un contrató según el cual el Perú le vendía gas natural a México por cinco o seis veces menos de lo que costaba el gas acá en el Perú. Además, los contratos-ley con empresas extranjeras y nacionales. Creo que lo que le pagó Odebrecht es una hormiguita frente a los actos de corrupción anteriores, el gran robo que le ha hecho al Perú. Entonces, eso podría explicar cómo paga a sus bufetes de abogados en Estados Unidos.





Toledo amenazó al entonces presidente Kuczinski desde EEUU, advirtiéndole “no me hagas hablar”. ¿A qué cree que se refería ?

Hay una base muy fuerte para esa amenaza. PPK era una de las personas más cercanas a Toledo. Estoy seguro, casi seguro, que un porcentaje muy grande de todos los actos de corrupción que comprometieron a Toledo los ha hecho con Pedro Pablo Kuczinski. Si no fuera así, no le lanzaría una amenaza tan directa: “no me hagas hablar”.





¿Qué podría haber sido el detonante para esa amenaza?

El hecho es que PPK, en la campaña, y al comenzar su gobierno, empezó a tomar distancia de Toledo cuando estalla el caso Odebrecht. A partir de ahí se convirtió en enemigo de Toledo. Si Toledo se retrae de denunciar a PPK fue por que pensó -comiéndose la amargura, peleado con su más intimo colaborador y amigo- “si este sale de presidente este es mi mejor cuidador, porque si caigo yo, cae él. Toledo no contó con que PPK iba a durara solo un año. Una de las personas que tiene que estar profundamente preocupado por el próximo arribo de Toledo debe ser PPK. Creo que si Kuczynski hubiese tenido el tiempo para cumplir su periodo, aunque estaba terriblemente peleado con Toledo, se hubiese visto obligado a hacer todos los esfuerzos para ir limpiándole el camino a Toledo, y limpiarse él mismo. Pero no le alcanzó el tiempo. El problema es que tuvo muy poco tiempo.

¿PPK estaba muy interesado en contratar con Odebrecht para la Interoceánica cuando era premier?

Mire, le voy a contar un episodio. Al cuarto año de Gobierno, en uno de los viajes del presidente Toledo, yo me quedé a cargo de la Presidencia. Entonces me llama Kuczynski para invitarme a una exposición que iba a ofrecer ante la prensa sobre el proyecto de la Interoceánica con Odebrecht. Esto fue en las oficinas de la PCM, en ese entonces en la Av. 28 de Julio, de Miraflores. Yo tenía cierta simpatía por la Interoceánica. A 20 minutos de iniciada la exposición interrumpí a PPK para pedirle una aclaración. La dio y prosiguió; luego pedí una segunda aclaración. PPK estaba ofuscado. A la tercera explicación que le pedí, porque, la verdad no estaba conforme con lo que creo debe ser un contrato sano y bueno. A la tercera vez le digo “Pedro Pablo, esto necesita un análisis más profundo,acá hay mucha incongruencia”. El señor PPK se levanta. Dice: “con este señor no se puede nada. Este señor no entiende nada”, y levantó la sesión. “El Perú se va a perder este contrato tan beneficioso. Muchas gracias, señores periodistas”. Y se marchó. Años después se conoció que Odebrecht le pagó U$35 millones a Toledo.





Usted ha dicho que hay personajes públicos que deberían preocuparse mucho por lo que puede revelar Toledo cuando venga, ¿puede indicar a algunos?

No acostumbro señalar nombres antes que la justicia lo haga, pero puedo decir que hay algunos empresarios que han tenido una participación principal el tema Odebrecht. De todos ellos hay un solo personaje que se ha llevado la torta mas grande... Toledo es un niño de teta al lado de ese señor...ya le dije todo.

También una ministra que cometió gravísimas cosas contra la ley al firmar el TLC sin que pase por el Congreso en el Gobierno de Alan García, y que luego estuvo en el Gobierno de PPK.

¿Qué opinión tiene del periodista Gustavo Gorriti, en ese entonces como ahora?

Gorriti estuvo íntimamente ligado a Alejandro Toledo. (…) Siempre tuve de él una opinión neutral, diría buena. Lo que puedo decir es que habría que investigar quién lo contactó a Toledo con George Soros. Allí hubo mucho dinero de Soros, pero el 90% del dinero que recibió Toledo de Soros no se usó para la campaña. Fue un escándalo en plena campaña. ¿Quién le presenta con el señor Soros a Toledo? ¿Es posible que haya sido Gorriti? No lo sé. No puedo asegurar nada. Pero falta investigar ese aspecto.

¿Cómo se involucran el empresario peruano israelí Josef Maiman y el militar isaraelí Avraham Dan On, con Toledo?

No sé quien le presentó a Josef Maiman y a Avi Dan on. No sé como llegaron al entorno de Toledo. En mi opinión,

ellos son víctimas de alguien los convirtió en delincuentes. Ese fue Toledo. La muerte de Maiman deberá pesar en la conciencia de Toledo. Estaba con enfermedad terminal, cáncer, y decidió declarar toda la verdad. El sabía de millones no solo de Odebrecht sino también de otros actos delictivos. Muere de cáncer en EEUU. Lo mismo, Avi Dan on es una víctima que pagó caro su lealtad de cuidar a Toledo. No sé quién lo trajo para que le organice una seguridad confiable. Y lo termina involucrando con todos estos actos. Entiendo que se ha sometido a la confesión sincera.





¿Qué fue lo que más lo conmovió de Toledo para convencerle a ser un socio político?

Voy a cumplir 86, tenía 62 cuando conocí a Toledo. Entonces mis condiciones emocionales, familiares y económicas eran otras. Cuando lo conozco, uno de las cosas que me conmovió fue conocer sus orígenes de pobreza extrema. El nos llevó a su pueblito de Cabana a un grupo de veinte o treinta personas. A la casita donde él nació, se crió de niño y estudió la primaria. Eso para mí fue muy conmovedor. Nos mostró esa casita tan pequeña donde todavía se podían ver las huellas quemadas en la pared por velas, porque no tenían electricidad, agua ni desagüe. Y así, algunas otras cosas. Esa es la parte emocional.





¿Compartía con Toledo planes o políticas públicas, ideario?

En ese momento yo estaba luchando contra un Gobierno corrupto, contra un dictador: Alberto Fujimori.

Le dije a Toledo, entonces, no te olvides que estoy luchando contra una persona por la que yo voté. Siempre tuve simpatía por la gente japonesa. Yo fui muy pobre también. En la esquina de mi casa habían japoneses, eran muy trabajadores. Voté por Alberto Fujimori. Me gustó su lema: honradez, tecnología y trabajo. ¿Tu te adhieres a eso, le pregunté Toledo? “No me jodas, respondió Toledo, en su manera de hablar. “Yo estoy contra esa dictadura”, dijo. Le llevé el ideario en el que yo creía: industria nacional, trabajo con valor agregado, transformar la materia prima en el Perú. Le gustó a Toledo, por lo menos eso dijo. Me volvió a dar la mano. Así fue como iniciamos todo.