La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a Luis Dyer como nuevo ministro de Salud. Con su incorporación, el Ejecutivo busca fortalecer la gestión del sector salud con un perfil vinculado al ámbito empresarial y de gestión.

En el plano político, Luis Dyer se desempeñó como jefe de personeros de Fuerza Popular durante el reciente proceso electoral y cumplió la misma función en anteriores campañas presidenciales del partido liderado por Keiko Fujimori.

Luis Dyer, Keiko Fujimori y Luis Galarreta muestran copias de miles de actas. Fotos: César Campos/@photp.gec

Dyer cuenta con una trayectoria de más de 29 años en la industria del acero, desempeñándose en diversos grupos empresariales internacionales.

Actualmente es director gerente de la empresa Formamos Acero, desde donde ha liderado proyectos relacionados con la gestión y el desarrollo empresarial.

En el ámbito académico, obtuvo una beca Fulbright y es graduado en Negocios Internacionales por la Barry University, en Miami (Estados Unidos). Además, posee una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).