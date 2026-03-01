El canciller peruano Hugo de Zela se pronunció ayer sobre la crítica situación en Medio Oriente tras el ataque conjunto de Estados Unidos (EE.UU) e Israel contra Irán.

El funcionario advirtió que esta “conflagración” podría tener “derivaciones extremadamente graves”, ante el riesgo de que el conflicto se extienda a nivel regional.

“Hemos hecho un inmediato llamado a que se eviten acciones que puedan agravar la situación y pensamos que la solución es continuar con el diálogo que ya se había iniciado”, declaró a RPP.

Asimismo, De Zela recomendó “utilizar los mecanismos diplomáticos” para restablecer la estabilidad en la región.

Connacionales

El canciller detalló que hay al menos 5 mil peruanos en la zona de conflicto, por lo que se han impartido directivas para que las embajadas mantengan coordinación permanente con la Cancillería.

Según detalló, en Israel se concentra el mayor número de connacionales, con 3 mil. En segundo lugar se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, con alrededor de mil, mientras que en Qatar residen 250 y una cifra similar en Jordania.

En Arabia Saudita viven cerca de 140 peruanos y en Irán se calculan 120.

“En el Líbano y en Egipto hay unos 80 en cada país. Además, se registran 38 en Bahréin, 20 en Kuwait, 15 en Omán, 10 en Pakistán y 1 en Siria. En total, suman cerca de 5 000. Reitero que en Irán son alrededor de 120 peruanos”, detalló.

Comunicado

La Cancillería exhortó a las partes involucradas a evitar acciones que agraven la situación y a privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos para restablecer la estabilidad y la paz.

En un pronunciamiento, reafirmó su vocación pacifista y su compromiso con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

“El Perú formula votos para que la paz y tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente”, expresó.