El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa este martes 24 de marzo con la participación de 11 candidatos, quienes se enfrentarán desde las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja. En la segunda terna destacan Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Massé (Partido Democrático General), tres candidatos con perfiles distintos que debatirán sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Debate de la terna 2

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

“Un estado corrupto jamás protegerá a un pueblo honrado y trabajador como el pueblo del Perú, mi pueblo.

Por eso, nosotros en Perú Acción vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo de control externo que se encargará de votar a los corruptos inicialmente de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el IMPE, organismo que será aprobado por el Poder Ejecutivo, pero elegido por votación popular.

Por primera vez en la historia del Perú, el pueblo del Perú participará en la radicación de la corrupción directamente. Y luego vamos a tomar una serie de medidas que tendré que anunciarlas en el próximo minuto porque me está quedando corto el tiempo. Pero la primera de ellas, definitivamente, es terminar con este pasamanos que hay en las comisarías por el cual Los delincuentes capturados en flagrancia entran y salen“.

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

“Buenas noches. Soy Fiorella Molinelli, madre, esposa, hija. Tengo 25 años sirviendo a mi país. Estoy aquí porque al igual que tú, me cansé de la corrupción, la improvisación y la mentira. Vengo a hablarte con la verdad, no te voy a ‘florear’.

Para erogar las leyes pro crimen, para enfrentar las economías ilegales, para darle muerte civil a los corruptos, tenemos que primero eliminar las mafias del poder, ese pacto mafioso que debilitó nuestra democracia para luego eliminar las mafias de las calles. ¿Cómo lo hacemos con tu voto, ese que no se vende por un tapper o por un tiktoker?

Votando no solamente por un presidente, sino por una bancada que lo respalde. Por eso, este 12 de abril vota por Fuerza y Libertad y los cinco caballitos“.

Armando Massé (Partido Democrático General)

“Como médico, he visto de cerca el dolor de las familias que pierden a un ser querido por un celular de 300 soles. Esto es un asesinato sistemático ante un estado cobarde.

Tenemos 135.000 policías, mal pagados, mal equipados, mal distribuidos porque los policías deben estar en las calles defendiendo a los nuestros, a nuestra gente, no a dar resguardo a funcionarios corruptos. Pero tenemos rondas campesinas exitosas y 37.000 serenos que los vamos a articular como un verdadero apoyo a nuestra policía.

Construiremos comisarías inteligentes, pero con presencia del fiscal y del juez para que tengan una justicia ágil y los delincuentes no salgan por la puerta falsa nuevamente“.

Intercambio de propuestas para la lucha contra el tráfico ilegal de oro

Ante la consulta respecto al tráfico ilegal de oro, los tres candidatos expusieron sus propuestas concretas.

Diez-Canseco abrió su turno de réplicas expresando lo siguiente:

“Son 6.000 millones ilegales, 6.000 millones legales. Esa es la cifra oficial. Pero volviendo a lo que yo acabo de señalar, necesitamos que una policía liberada de corrupción trabaje debidamente. Por lo tanto, las 25 escuelas de policía que están perforadas por la corrupción serán saneadas por mi gobierno.

De ahí emergen delincuentes con el uniforme glorioso en la Policía Nacional y además emergen con la policía con la mano dura de quien cree que puede delinquir impunemente.

Eso lo vamos a sanear y vamos a empoderar a las rondas campesinas y urbanas, a las juntas vecinales para que actúen directamente en contra de de la delincuencia colocando en todos los barrios cámaras de video y centralitas para que puedan acudir a una policía ya limpia de corrupción y efectiva para que le dé la protección de vida. Son tres de las cuatro o cinco medidas que nosotros hemos previsto en nuestro plan mano y para realizarlo“, expresó.

Tras ello, Molinelli continuó con sus propuestas sobre dicho tema:

“Primero, tenemos que tener trazabilidad financiera y operativa de esas mafias, pero con presencia real del Estado. Con penas efectivas, cadena perpetua para esos mineros ilegales. Policía meritocrática, capacitada, profesional con logística.

Un comando unificado que actúe en la zona con fuerzas armadas y policía para recuperar el territorio, un poder judicial autónomo con jueces titulares, no a la carta y cárceles, por supuesto, de máxima seguridad para no menos de 20 000 presos con alta tecnología y con aislamiento de cabecillas“.

En su turno, Massé resaltó la importancia de la coordinación de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía.

“Mientras que no haya una coordinación plena y directa de la policía, la fiscalía y los jueces, nada vamos a lograr. Esta semana estuve haciendo una denuncia y me enteré, por ejemplo, que la fiscalía los días sábados y domingos no tiene mayor concurrencia y entonces el tiempo pasa y los delincuentes salen por la puerta falsa.

No importa si hoy día es el oro, si es como fue antes el gota a gota, no importa cuál sea el delito, mientras que no haya una concurrencia, un trabajo conjunto y darle a nuestras autoridades eh la logística, la atención, nada vamos a lograr, nos estamos mintiendo y no vamos a lograr a nada“.

Debate continuará este 25 de marzo

La jornada de debate continuará este miércoles 25 de marzo, a partir de las 8:00 p. m. En esta segunda cita se medirán 12 nuevos candidatos, entre ellos:

Keiko Fujimori Fuerza Popular Enrique Valderrama Partido Aprista Peruano Jorge Nieto Partido del Buen Gobierno Mario Vizcarra Perú Primero Antonio Ortiz Salvemos al Perú Rafael Belaunde Libertad Popular Paúl Jaimes Progresemos Mesías Guevara Partido Morado Roberto Chiabra Unidad Nacional Ronald Atencio Alianza Electoral Venceremos Herbert Caller Partido Patriótico del Perú Rosario Fernández Un Cambio Diferente

Los candidatos abordarán los mismos ejes temáticos de hoy: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción, bajo la moderación de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

La transmisión del debate podrá verse en señal abierta por TV Perú. Otra alternativa es la señal oficial del JNE, conocida como JNE TV que estará disponible a través del canal 552 de Movistar.