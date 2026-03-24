El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) arrancó este lunes 23 de marzo con once candidatos que se medirán en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, a partir de las 8:00 p. m. Entre los protagonistas de la cuarta terna del evento figuran José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), tres perfiles distintos con trayectoria en gestión pública que se enfrentarán en los bloques de seguridad ciudadana e integridad pública.

Debate entre candidatos de la terna 4

José Williams (Avanza País):

“Soy el general José Williams, líder de la operación Chavín de Huántar, combatiente de la guerra del Cenepa y serví a mi patria luchando contra el terrorismo. Por esos logros llevo con orgullo el honor de ser considerado héroe nacional. A partir del 28 de julio implementaré un estado de guerra contra la delincuencia, imponiendo el empleo de fuerzas especiales de la Policía Nacional, inteligencia operativa, apoyo de las Fuerzas Armadas, rastrillaje 7x24, transformaré la policía en guardia nacional y policía de investigación criminal, control permanente sobre las fronteras y la migración, construiré cinco penales modernos y una lucha frontal contra la minería ilegal. Voy a priorizar los derechos humanos de los buenos peruanos, por encima del de los delincuentes.”

Rafael López Aliaga (Renovación Popular):

“El Estado ha sido tomado por políticos corruptos durante más de 10, 15, 20 años que ven al Estado como un botín. El Estado tiene que reducirse a seis ministerios máximo y eliminar toda la grasa. Vamos a priorizar ese ahorro de 80,000 millones de soles por año a la inteligencia policial, que derrotó a Sendero Luminoso y al MRTA, y que ahora va a derrotar al terrorista urbano.”

Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde):

“Una vez más la vieja clase política tradicional putrefacta vuelve a darnos las mismas recetas para los graves problemas de inseguridad. Propongo la fusión del Ministerio de Interior con Defensa. Tendríamos 300,000 efectivos para reprimir la delincuencia y una gran central de inteligencia y contrainteligencia para llegar antes que suceda el delito.”

Réplicas entre los candidatos

El intercambio entre los tres postulantes combinó propuestas concretas con cuestionamientos directos a la trayectoria de cada uno, con Gonzáles como el principal atacante del grupo.

Williams abrió su turno de réplicas apuntando a una contradicción de López Aliaga.

“Si el exalcalde argumenta que no hay dinero para financiar las propuestas de seguridad de sus rivales, ¿cómo pretende entonces trasladar la capital del Perú a Junín con todos los poderes del Estado?. Eso cuesta mucho más que cualquier otra cosa. Eso puede ser jugar con el interés y los anhelos de la población”, cuestionó el general en retiro.

Respecto a sus propuestas, Williams también abordó el problema de la minería ilegal y planteó combatirla con trazabilidad de insumos y del dinero, y en el plano policial insistió en que la transformación de la PNP debe construirse sobre “principios, valores, cultura organizacional e institucionalidad”.

López Aliaga, por su parte, confrontó a sus rivales señalando que ninguno explicó cómo iba a financiar sus promesas.

“No hay tropa militar, no hay tropa policial, y tiene que haber plata”, afirmó.

El exalcalde de Lima reiteró su propuesta de reducir el Estado a seis ministerios para liberar 80,000 millones de soles destinados a seguridad. Además planteó expulsar a extranjeros ilegales antes del 28 de julio, construir cárceles en la selva más aislada sin luz ni internet, y retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para habilitar la pena de muerte, jueces sin rostro y fiscales militares. Cuando el moderador le preguntó por qué no cumplió su promesa de cerrar el mercado de Malvinas (centro de reventa de celulares robados) durante su gestión como alcalde de Lima, López Aliaga optó por no responder.

“Prefiero no usar mis 30 segundos”, expresó.

Gonzáles fue el más combativo del grupo y sostuvo sus ataques durante todo el bloque. Acusó a López Aliaga de haber dejado a Lima como “potencia mundial del crimen” durante su alcaldía y de tener imputaciones ante el Ministerio Público por 4,000 millones de soles en bonos de deuda. “¿Quién le puede creer a un mentiroso?”, lanzó, lo que le valió una advertencia del moderador por el uso de términos denigratorios. En el plano propositivo, insistió en su plan de fusionar los ministerios de Interior y Defensa para desplegar 300,000 efectivos en las calles, con un presupuesto de 35,000 millones de soles para inteligencia y contrainteligencia.

Eje de este debate: Seguridad ciudadana

Uno de los temas más esperados de esta jornada es la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Durante este encuentro, el cuarto grupo se enfocará en presentar sus propuestas para reducir los altos índices de violencia registrados a nivel nacional.

Williams Zapata, López Aliaga y Gonzales Castillo deberán explicar que propuestas adoptarán para combatir el crimen organizado, fortalecer las fuerzas del órden y como prevenir futuros delitos.

En este formato se tomarán en cuenta intervenciones breves, réplicas entre candidatos y control estricto del tiempo mediante cronómetros.

Trayectoria de los candidatos

José Williams Zapata es general en retiro del Ejército del Perú y político de centroderecha con una trayectoria marcada por el servicio militar. Fue el jefe de la Operación Chavín de Huántar en 1997 (el rescate de los rehenes de la embajada japonesa) y expresidente del Congreso de la República en el período 2022-2023. En esta oportunidad, postula a la presidencia por Avanza País con la seguridad ciudadana como eje central de su campaña, proponiendo la creación de una guardia nacional y una nueva división de investigación criminal.

es general en retiro del Ejército del Perú y político de centroderecha con una trayectoria marcada por el servicio militar. Fue el jefe de la Operación Chavín de Huántar en 1997 (el rescate de los rehenes de la embajada japonesa) y expresidente del Congreso de la República en el período 2022-2023. En esta oportunidad, postula a la presidencia por Avanza País con la seguridad ciudadana como eje central de su campaña, proponiendo la creación de una guardia nacional y una nueva división de investigación criminal. Rafael López Aliaga es empresario y político de derecha conservadora, fundador y líder de Renovación Popular. Fue alcalde de Lima Metropolitana en el período 2023-2026 y candidato presidencial en 2021, contienda en la que llegó a la tercera posición. Regresa a la carrera presidencial para 2026 con un discurso de mano dura contra la corrupción y propuestas de orden económico liberal, luego de ganar las primarias internas de su partido con amplio respaldo.

es empresario y político de derecha conservadora, fundador y líder de Renovación Popular. Fue alcalde de Lima Metropolitana en el período 2023-2026 y candidato presidencial en 2021, contienda en la que llegó a la tercera posición. Regresa a la carrera presidencial para 2026 con un discurso de mano dura contra la corrupción y propuestas de orden económico liberal, luego de ganar las primarias internas de su partido con amplio respaldo. Álex Gonzáles Castillo es exalcalde de San Juan de Lurigancho y fundador del Partido Demócrata Verde, agrupación inscrita en el JNE en 2023 con un enfoque ecologista y de economía social de mercado. Su plan de gobierno, denominado Plan Verde al 2030, prioriza la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible y la protección de recursos naturales. Es uno de los candidatos de menor exposición mediática en la contienda, aunque apunta a diferenciarse en el debate con propuestas concretas en seguridad e integridad pública.

¿Qué candidatos asistirán este 24 de marzo?

El JNE publicó la lista de postulantes que continuarán este debate el martes 24 de marzo, desde las 8:00 p. m. En la próxima jornada serán 12 candidatos los que se enfrentarán, entre ellos:

George Forsyth (Somos Perú)

Vladimir Cerrón (Perú Libre), impedido de presentarse debido a la órden de prisión preventiva que aún mantiene.

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido)

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

Carlos Espá (SíCreo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Walter Chirinos (PRIN)

Asimismo, se abordarán los mismos ejes de esta primera fecha: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción. La transmisión del debate podrá verse en señal abierta por TV Perú Otra alternativa es la señal oficial del JNE, conocida como JNE TV que estará disponible a través del canal 552 de Movistar.