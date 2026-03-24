El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) arranca este lunes 23 de marzo con once candidatos que se medirán en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, a partir de las 8:00 p. m. Entre los protagonistas de la segunda terna del evento figuran Alfonso López Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos), tres perfiles distintos que se enfrentarán en los bloques de seguridad ciudadana e integridad pública.

Debate de la terna 2

Alfonso López Chau:

“Buenas noches, querida nación peruana. Vamos a recuperar la autoridad del Estado. Derogaremos todas las leyes pro crimen. Reformaremos radicalmente la Policía Nacional. Golpearemos a las economías ilegales. Y vamos a cortar las venas de la corrupción.

vida de delincuencia, sus finanzas, su movilidad, sus casas, sus refugios, sus comunicaciones, su armamento. Así no podrán coimear, no podrán moverse, no podrán esconderse, no podrán comunicarse y sobre todo no podrán matar. A los criminales les digo, iremos por ellos, los capturaremos, están avisados y también los cuellos blancos. Sin seguridad, no hay inversión, sin inversión, no hay empleo y sin empleo, no hay dignidad. ¡Lucha frontal contra la delincuencia!”

Yonhy Lescano:

“Me dirijo al pueblo peruano para indicarle que el problema fundamental del Perú es la calidad de gobernantes, de presidentes y congresistas que están llegando al poder.

Por eso tenemos el récord Guinness de casi todos los presidentes de los últimos años encarcelados. De tal manera que las propuestas que estamos escuchando han caído en saco roto porque nunca las cumple. Por eso le pido al Perú entero que se fije en el comportamiento, en la conducta, en la trayectoria que tienen los candidatos.

Aquí hay candidatos que han faltado a la verdad, que han cometido delitos. Así no no se puede solucionar ni la seguridad ciudadana ni los otros temas que el Perú está esperando una resolución”

Carlos Álvarez:

“Es seguro que durante las 3 horas que dure este debate, un peruano, hombre, mujer, niño, pobre, rico se ha asesinado en manos de malditos delincuentes, a los cuales algunos de los que están y estarán aquí defienden Y durante el tiempo que dure este debate, es muy posible que decenas de compatriotas a nivel nacional hayan decidido cerrar sus negocios, sus emprendimientos porque ya no pueden contar la extorsión. Para muchos ganarse el pan día a día se ha convertido en una pesadilla, pues a los peruanos los asesinan por trabajar.

Como le sucede a Félix Vargas, joven estudiante de 22 años que fue asesinado junto a dos pasajeras por cometer el pecado de trabajar. Esto le sucede a miles de choferes a nivel nacional. El Estado tiene que volver a ponerse al lado de los peruanos que soporten estas lacras. Vamos a enfrentar a las mafias, al crimen organizado, a la corrupción que nos protege, sin miedo, sin medias tintas, sin pacto bajo la mesa. El que la hace la paga. Pena de muerte para los sicarios en flagrancia. No merece la vida quién la quita. En esta guerra yo ya tomé partido”

Replicas entre los candidatos

Si bien esta segundo grupo arrancó con propuestas, los candidatos escalaron rápidamente en ataques cruzados que dominaron durante el intercambio.

López Chau abrió con un discurso de gestión técnica y propuso reformar radicalmente la Policía Nacional bajo un esquema de meritocracia, golpear las economías ilegales y “cortar las cinco venas de la corrupción”, en referencia a las finanzas, movilidad, refugios, comunicaciones y armamento del crimen organizado.

Lescano tomó la palabra y, en lugar de enfocarse en propuestas, cuestionó la credibilidad de sus rivales. El excongresista, señaló que el Perú tiene el “récord Guinness de presidentes encarcelados” y advirtió que las propuestas que se escuchan en el debate “caen en saco roto porque nunca las cumplen”. Más adelante, recordó que López Chau fue condenado por asalto, robo y que fue amnistiado posteriormente. En su intervención afirmó que le mintió al país al presentarse como alguien que luchó contra la dictadura de Velasco. Además apuntó contra Álvarez, asegurando que la secretaria de Montesinos declaró que el humorista realizó sketches para ridiculizar a opositores de Fujimori a cambio de dinero.

“¿Se le puede creer lo que está diciendo hoy un señor que ha estado permanentemente mintiendo al país?”, cuestionó.

Ante esos ataques, López Chau intentó desmentir el discurso de Lescano.

“El señor Lescano miente. Sabe que miente. Si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio”, respondió.

El exrector de la UNI, recordó que durante su gestión protegíó a cientos de estudiantes en las instalaciones de la institución que dirigía. Asimismo, contraatacó afirmando que durante ese contexto Lescano “cobraba su cheque de asesor del Congreso”. Con respecto a propuestas, insistió en la meritocracia como eje de la reforma policial, citando su experiencia como director del Banco Central de Reserva, y rechazó que un pliego presupuestal independiente para la PNP favorezca la corrupción interna.

“Cuando hay meritocracia y los altos mandos obedecen a esa concepción, no hay posibilidad”, indicó.

Álvarez también rechazó los señalamientos de Lescano con ironía: “Me extraña que alguien con tanta experiencia política tenga que descender a este nivel”. Para minimizar el ataque, reveló que el congresista Carlos Zeballos (vinculado a la agrupación de Lescano) lo visitó hasta tres veces para proponerle integrar una plancha presidencial conjunta, cuestionando así la coherencia del ataque.

Eje de este debate: Seguridad ciudadana

Es importante mencionar que el debate que realizará este segundo grupo se enfocará en uno de los temas más sensibles para el país: la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

Durante este segmento, los candidatos deberán responder y ampliar propuestas sobre estrategias para reducir el índice de criminalidad, medidas concretas para combatir el crimen organizado, acciones para fortalecer la PNP y estrategias para prevenir delitos.

El formato contempla intervenciones breves, réplicas entre candidatos y control estricto del tiempo mediante cronómetros.

¿Quiénes son los candidatos que se enfrentan en este debate?

Alfonso López Chau es economista, académico y político limeño nacido en 1950. Fue director del Banco Central de Reserva del Perú entre 2006 y 2012, y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) entre 2021 y 2025. Es fundador del partido Ahora Nación, una agrupación de centroizquierda socialdemócrata que se inscribió formalmente en 2024 y que participa por primera vez en unas elecciones generales. Su candidatura se perfila con un discurso de experiencia técnica, énfasis en ética partidaria interna y propuestas económicas de corte académico.

Yonhy Lescano es abogado y político nacido en Puno en 1959. Fue congresista durante cuatro períodos consecutivos representando a Puno y Lima, y fue candidato presidencial en las elecciones de 2021 bajo las filas de Acción Popular, partido del que formó parte por más de dos décadas. Para las elecciones de 2026 regresa a la contienda como fundador y líder de Cooperación Popular, una nueva agrupación con la que busca captar un electorado de perfil provinciano y de centro.

Carlos Álvarez , reconocido humorista y figura televisiva a nivel nacional, resalta en el mundo del entretenimiento por sus imitaciones de personajes políticos. En esa oportunidad, postula a la presidencia por el partido País para Todos, al que se afilió en julio de 2024, y llega al debate con un 5% de respaldo electoral según Datum Internacional, posicionándose en el cuarto lugar de las preferencias. Su candidatura apunta a un perfil populista con propuestas centradas en reforma policial y lucha contra la corrupción.

Debate continuará este 24 de marzo

La jornada de debate continuará este martes 24 de marzo, a partir de las 8:00 p. m. En esta segunda cita se medirán 12 nuevos candidatos, entre ellos:

George Forsyth (Somos Perú)

Vladimir Cerrón (Perú Libre), quien figura en la relación pero no podrá asistir debido a la orden de prisión preventiva que aún mantiene.

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido)

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

Carlos Espá (SíCreo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Walter Chirinos (PRIN)

Los candidatos abordarán los mismos ejes temáticos de hoy: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción, bajo la moderación de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.