El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa este martes 24 de marzo con su segunda jornada jornada en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. La segunda terna del bloque sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, la conforman Armando Massé (Partido Democrático General), Carlos Espá (Partido Sí Creo) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Debate de la terna 2

Armando Massé (Partido Democrático General):

“Compatriotas, la corrupción nos roba hospitales, puentes, escuelas, pero sobre todo nos roba la esperanza. Para combatirla no basta las buenas intenciones, se necesita mano firme y tecnología. Y tres soluciones concretas son: cero papel, cero coimas, porque con la tecnología no habrá espacio para el arreglo bajo la mesa. Limpieza total de malos funcionarios, muerte civil para quien toque el dinero del pueblo.

Control ciudadano, porque tú serás nuestro principal aliado para vigilar cada sol de tus impuestos. Así no más burocracia, no más repartijas y bienvenido la meritocracia. Compatriotas, la corrupción es el cáncer del Perú. Yo no vengo a darle analgésicos, vengo a extirparlo definitivamente. Vamos a sanar el Perú“.

Carlos Espá (Partido Sí Creo):

“El principal problema del Perú es de lejos la corrupción que explica todos los demás problemas del Perú. Y la principal fuente de corrupción en el Perú es el Estado. Por eso nuestro plan de gobierno, la columna principal es que vamos a secar el pozo de la corrupción.

De nada sirve cambiar a las personas, si el pozo está repleto de aguas de agua servida. Esa persona se va a contaminar. Tenemos que secar el pozo de la corrupción. Tenemos que secar todos aquellos incentivos para la corrupción que genere el Estado.

Tenemos que eliminar trámites, autorizaciones, licencias, permisos, exoneraciones, privilegios. Tenemos que devolver el dinero al pueblo, tenemos que devolver los impuestos, eliminar 35 impuestos antitécnicos, reducir el impuesto de la renta, devolver un punto del IGV a la gente que compre en establecimientos formales y tenemos que eliminar las papeletas abusivas, tenemos que eliminar esa perversión del sistema tributario a través del ATU y de otras organizaciones que se han creado en los últimos 25 años“.

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras):

“Se roban 25 000 000 de soles todos los años con adendas con sobreprecios porque acá hay un paraestado que son estos empresarios que vinieron a saquear el Perú. Hoy día ya no se hace una avenida universitaria, nosotros la vamos a hacer en todo el Perú.

Vamos a eliminar 35 impuestos antitécnicos, vamos a reducir el impuesto a la renta de de 30 a 25%, vamos a eliminar la ATU, vamos a reformar la SUNEDU, la SUNAT y todos los organismos que aprietan y ahogan. La pregunta está enfocada en el tema, eliminando esos trámites y eliminando toda esa plata que se gasta y esos incentivos perversos que el Estado genera para generar corrupción y extorsiones y coimas“.

Intercambio de propuestas para combatir la corrupción en el país

Massé, señaló que, aunque la medida podría parecer poco práctica —que ya se emplea en el Estado peruano—, el uso de la tecnología blockchain ebería difundirse más para facilitar su implementación.

“La tecnología hoy nos da una oportunidad que antes no existía. Realmente el blockchain que ya se usa aquí en el Perú, en el estado, debería informarse de más para que esto se aplique. Por ejemplo, nosotros en Apdayc ya hemos contratado el blockchain y hemos recomendado a la CISAC de París para que todos los autores del mundo, como estamos organizados, podamos usar de esta herramienta que realmente Es valiosísima y contundente para frenar la corrupción”, refirió.

Tras ello, Belmont tomó la palabra: “La corrupción tiene que terminar rápido porque tenemos en los últimos años la más grande corrupción de la historia. Nosotros en obras podemos meter la pata, pero nunca metimos la mano.

Hay un tema que ha producido naturalmente en amplios sectores de nuestra población desconfianza y excepción, que es el hecho de que hayan prófugos de la justicia con una gran notoriedad, entre ellos un juez supremo, que está en Bélgica, entre ellos un exministro de Pedro Castillo, no sabemos dónde está, incluso un candidato presidencial, que por eso será que no ha venido hoy.

Pero hay confesiones y hay reconocimiento en particular de la Policía Nacional de malas coordinaciones que ha facilitado la fuga de estas personalidades“, sostuvo.

Ante la consulta de qué medidas tomar sobre el tema de los prófugos de la justicia, Espá respondió: “Nosotros vamos a eliminar los 100 millones de soles de financiamiento público a los partidos políticos con el cuento de la capacitación. Vamos a eliminar la franja electoral los 80 millones de soles que ha dado lugar a los apandigamiento que hemos visto en las últimas semanas. Vamos a eliminar las exoneraciones a los partidos políticos ¿Por qué un trabajador honesto tiene que pagar impuestos y un partido político no paga impuestos?

¿Cómo es posible que toda esta legislación electoral que nos abruma, aquellas personas que pretendemos hacer una forma buena de hacer política, permita que un prófugo de la justicia sea candidato a la presidencia de la República? Esos incentivos perversos tienen que terminar.

Yo no tendría ningún problema de firmar cuanto documento me traigan para comprometerme con mi país y estoy seguro que si no todos, las personas que me acompañan también lo podrían hacer. Hay que modificar esas leyes para que en el futuro quien quiera ser el gobernante de nuestro país”.

Debate continuará este 25 de marzo

La jornada de debate continuará este miércoles 25 de marzo, a partir de las 8:00 p. m. En esta segunda cita se medirán 12 nuevos candidatos, entre ellos:

Keiko Fujimori Fuerza Popular Enrique Valderrama Partido Aprista Peruano Jorge Nieto Partido del Buen Gobierno Mario Vizcarra Perú Primero Antonio Ortiz Salvemos al Perú Rafael Belaunde Libertad Popular Paúl Jaimes Progresemos Mesías Guevara Partido Morado Roberto Chiabra Unidad Nacional Ronald Atencio Alianza Electoral Venceremos Herbert Caller Partido Patriótico del Perú Rosario Fernández Un Cambio Diferente

Los candidatos abordarán los mismos ejes temáticos de hoy: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción, bajo la moderación de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

La transmisión del debate podrá verse en señal abierta por TV Perú. Otra alternativa es la señal oficial del JNE, conocida como JNE TV que estará disponible a través del canal 552 de Movistar.