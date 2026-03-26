La tercera fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se lleva a cabo este miércoles 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima desde las 20:00 horas, con una duración aproximada de dos horas y media. En esta jornada participan doce postulantes, entre ellos Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), quienes integran la terna 4 del tercer bloque temático. La contienda electoral es moderada por los periodistas Fernando Carvalo y Claudia Chiroque.

Contraste de propuestas

Rosario Fernández (Un Camino Diferente):

“Mientras 40 millones de soles escurren en manos de la corrupción, el Perú pierde oportunidades. Cínicamente hemos escuchado hablar de corrupción a la corrupta más corrupta del Perú, jefa de organizaciones del Estado: Fuerza Popular es igual a corrupción. Reformaremos y democratizaremos la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público por voto popular. Disolveremos la Cámara de Senadores y Diputados para que esta corrupción no nos vuelva a gobernar. Prisión inmediata para jueces y fiscales corruptos, cero impunidad. Fiscalizaremos los recursos del Estado: el que roba, se va y no vuelve más.”

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos):

“Corrupción se escribe con K de la señora Keiko. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando. Cadena perpetua para los corruptos, inhabilitación perpetua y muerte civil para los vinculados a actos de corrupción. Formaremos un comando de aniquilamiento contra la corrupción, con Policía, Ministerio Público, sociedad civil, ronderos y padres de familia en el control ciudadano. Transparencia en todas las obras públicas: no a la corrupción.”

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú):

“El Perú pierde 25 mil millones de soles al año por corrupción: eso no es error, es sistema, es negocio organizado. Mi gobierno no va a administrar la corrupción, la va a enfrentar con autoridad: seguimiento digital total del gasto público, cada sol trazable en tiempo real sin arreglos bajo la mesa. Unidad especial contra la corrupción con inteligencia financiera para atacar el dinero, no solo el delito. Lo más importante: ejemplo desde el gobierno, el presidente y ministros serán los primeros fiscalizados. Países como Singapur demostraron que sí se puede.”

Réplicas entre los candidatos

Este intercambio se caracterizó por propuestas de purga institucional, comandos ciudadanos y fortalecimiento de la Contraloría, con intervenciones cargadas de referencias a figuras políticas específicas y demandas de “presos políticos”, mientras Ortiz insistió en la industrialización como antídoto estructural a la corrupción.

Fernández abrió respondiendo sobre meritocracia en la función pública: priorizar experiencia y capacitación por sobre cuotas políticas o sanciones de un Poder Judicial cuestionado. Ante la pregunta sobre fortalecer la Contraloría o crear una nueva autoridad, propuso una “purga” inmediata en la actual institución, “en manos de un grupo de poder político criminal”, para resolver el 80% del problema. Antes de culminar aprovechó para cuestionar a la lideresa de Fuerza Popular.

“¿Qué estaba haciendo en el Jurado Nacional de Elecciones el 9 de marzo a las 5 de la tarde?”.

Por su parte Atencio vinculó la meritocracia a la lucha contra la impunidad, exigiendo cárcel para la expresidenta Dina Boluarte, a quien señaló como responsable de la represión durante las protestas contra su gestión . Asimismo, cuestionó la liberación de “presos políticos” como Pedro Castillo, Guillermo Bermejo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y luchadores sociales de casos como Tía María, Bagua o el Moqueguazo. Sobre la hoja de coca, propuso su industrialización supervisada por una Contraloría fuerte, con cultivos alternativos para las cuencas cocaleras como foco de desarrollo. En palabras finales, anunció una “segunda reforma agraria” financiada con 2,000 millones de exoneraciones tributarias a agroexportadoras grandes, redirigidos a campesinos y mipymes.

Mientras tanto Ortiz enfatizó en un cambio generacional e industrialización para romper el ciclo de pobreza y corrupción.

“Somos un país tan rico y seguimos siendo pobres”, sostuvo.

Finalmente, propuso reactivar créditos para pequeños agricultores y mipymes en lugar de grandes agroexportadores. Sobre la Contraloría, criticó que solo informa sin actuar pese a detectar 25 mil millones anuales en robos, y abogó por dotarla de poderes como un FBI para denunciar y sancionar directamente.

“Industrializar para exportar, solamente exportando creceremos”, propuso.

Eje de este debate: Integridad pública y lucha contra la corrupción

En este segmento, los candidatos abordan medidas orientadas a prevenir actos de corrupción y reforzar los mecanismos de control en la administración pública. La dinámica contempla intervenciones iniciales seguidas de réplicas entre los participantes, lo que permite evidenciar coincidencias y diferencias en sus propuestas sobre transparencia y fiscalización estatal.

Experiencia de los postulantes

Rosario Fernández Bazán es candidata presidencial por el partido Un Camino Diferente. Nació en Trujillo en 1975, es bachiller en Educación por la Universidad César Vallejo y cuenta con formación en educación inicial. Se ha desempeñado como docente en una institución educativa privada desde 2005 hasta 2025 y es fundadora de su organización política desde el año 2024, según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

es candidata presidencial por el partido Un Camino Diferente. Nació en Trujillo en 1975, es bachiller en Educación por la Universidad César Vallejo y cuenta con formación en educación inicial. Se ha desempeñado como docente en una institución educativa privada desde 2005 hasta 2025 y es fundadora de su organización política desde el año 2024, según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ronald Atencio es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, donde también obtuvo el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política en 2006. Cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2024). En el ámbito laboral, se ha desempeñado como asesor en el Congreso de la República entre 2022 y 2025, además de haber sido docente y gerente en el Centro Jurídico Athena. Actualmente, ocupa cargos partidarios como co-presidente y representante legal de la Alianza Electoral Venceremos.

es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, donde también obtuvo el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política en 2006. Cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2024). En el ámbito laboral, se ha desempeñado como asesor en el Congreso de la República entre 2022 y 2025, además de haber sido docente y gerente en el Centro Jurídico Athena. Actualmente, ocupa cargos partidarios como co-presidente y representante legal de la Alianza Electoral Venceremos. Antonio Ortiz es candidato presidencial por el partido Salvemos al Perú. Nació el 10 de mayo de 1955 en Talavera, Andahuaylas (Apurímac). Cuenta con estudios técnicos en habilidades gerenciales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y formación en comunicación política, gobernabilidad y derecho en el College of Professional Studies. En el ámbito laboral, ha desarrollado su carrera en el sector privado, donde se ha desempeñado como gerente general de empresas como Importadora y Distribuidora de Retenes Rodamientos y afines (IDRE), KMK Hidráulica y Servicios y Tonsan del Perú.

Debate presidencial continua la próxima semana

El ciclo de debates continuará el 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril, con la participación de nuevos candidatos. En estas fechas se abordarán temas relacionados con empleo, desarrollo económico y emprendimiento, además de educación, innovación y tecnología. La lista de candidatos que darán inicio a la siguiente fecha es la siguiente:

Carlos Jaico (Perú Moderno)

(Perú Moderno) George Forsyth (Somos Perú)

(Somos Perú) Álvaro Paz de la Barra (Fé en el Perú)

(Fé en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

(Partido Demócrata Verde) Carlos Espá (SíCreo)

(SíCreo) Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

(Cooperación Popular) Walter Chirinos (PRIN)

(PRIN) Ronald Atencio (Venceremos)

(Venceremos) Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

(Frente de la Esperanza 2021) Carlos Álvarez (País Para Todos)

(País Para Todos) Enrique Valderrama (APRA)

Cabe recordar que la información completa sobre hojas de vida, planes de gobierno y antecedentes de los candidatos podrá ser consultada a través de la web oficial del JNE.