Este martes 24 de marzo, continúa el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que reunirá a 11 candidatos desde las 8:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. En la cuarta terna destacan Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ambos presentaron sus propuestas sobre integridad pública y lucha contra la corrupción.

Debate entre candidatos de la terna 4

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú):

“Ay, de ustedes, fariseos e hipócritas, que por fuera parecen justos y por dentro están podridos. El 40% de la riqueza nacional, dicen investigadores, como Quiroz, que se va a la corrupción.

25.000 millones de soles cada cada año. ¿Pero dónde está la raíz de todos estos problemas? En el tejido institucional, un sistema de justicia que no persigue el delito, un régimen económico mercantilista con contratos ley irrevisables. ¿En qué país del mundo ocurre eso? Un estado arrodillado frente al imperio económico. Un sistema que ha declarado la mercancía como la salud, la educación no son derechos“.

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad):

“¿Se dan cuenta de lo que hemos llegado? Además de un congreso mafioso, tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia. Tengo que dirigir decirme así al señor Cerrón. Quiero decirles que a los que no trabajan en el Estado se van.

Yo sí lo destituí cuando estaba en Essalud porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado. Esta es la resolución. No hay que tenerle miedo a los poderosos. A las mafias y a los corruptos se les enfrenta con firmeza, decisión y acción. Pero además nos regaló una fórmula presidencial de la que ya nadie se acuerda“.

Intercambio de propuestas para capturar a los prófugos de la justicia

Roberto Sánchez planteó que los fiscales y jueces sean elegidos mediante voto popular en elecciones generales. egún sostuvo, esta propuesta busca evitar “componendas” y la influencia de intereses políticos.

“Nosotros creemos que el sistema de justicia se ha pervertido no en los últimos 2 o 3 años. Es por ello que la solución de fondo a fuerzas políticas que han capturado el sistema de justicia, miremos la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional.

Y por eso nosotros planteamos que los fiscales, los jueces deben ser elegidos no en la componenda del Congreso y sus fuerzas mafiosas, sino en una elección abierta y popular, elecciones generales. Por ejemplo, para solucionar un sano sistema de justicia“, manifestó.

En su turno, Molinelli expresó su plan para la lucha contra la corrupción: “Los partidos que hoy están en el Congreso y que se pretenden reelegir llevan a más de 400 sentenciados. Somos el único partido que no lleva sentenciados ni a ningún congresista de este actual congreso.

Para eso hay que despolitizar al Estado, quitarle a las familias de los partidos, el que sean dueños de los ministerios de nuestra salud, de nuestra educación. Y para eso hay que proteger al denunciante con pago de recompensas“.

Hubo un momento de tensión entre ambos candidatos, Sánchez arremetió contra Molinelli afirmando lo siguiente: “¿Cómo hace para dormir la señora Molinelli que fue presidenta de Essalud? Y cuando ese sistema de salud ha sido incapaz de proteger la vida de los peruanos. ¿Cómo se llama eso? ¿Negligencia?

No, se llama corrupción. Ese legado tiene que investigarse. En ese contexto, yo me me reafirmo. Con muerte civil para todos los funcionarios corruptos, pero también para las empresas corruptoras y que nunca más deben de contratar con el estado“.

La respuesta de Molinelli fue inmediata y se defendió afirmando lo siguiente: “Fui la única funcionaria de los cinco subsistemas que salvé vidas en la Villa Panamericana con más de 100 20 000 vidas salvadas y familias que vieron a sus familiares y seres queridos retornar. Más de 73 plantas de oxígeno, más de 50 hospitales, vacunatorios en todo el Perú. La gente reconoce nuestro esfuerzo y trabajo. Pero también vamos a trabajar para expulsar a los corruptos que lucran”.

Debate continuará este 25 de marzo

La jornada de debate continuará este miércoles 25 de marzo, a partir de las 8:00 p. m. En esta segunda cita se medirán 12 nuevos candidatos, entre ellos:

Keiko Fujimori Fuerza Popular Enrique Valderrama Partido Aprista Peruano Jorge Nieto Partido del Buen Gobierno Mario Vizcarra Perú Primero Antonio Ortiz Salvemos al Perú Rafael Belaunde Libertad Popular Paúl Jaimes Progresemos Mesías Guevara Partido Morado Roberto Chiabra Unidad Nacional Ronald Atencio Alianza Electoral Venceremos Herbert Caller Partido Patriótico del Perú Rosario Fernández Un Cambio Diferente

Los candidatos abordarán los mismos ejes temáticos de hoy: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, e integridad pública y lucha contra la corrupción, bajo la moderación de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

La transmisión del debate podrá verse en señal abierta por TV Perú. Otra alternativa es la señal oficial del JNE, conocida como JNE TV que estará disponible a través del canal 552 de Movistar.