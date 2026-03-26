El candidato a la presidencia de la coalición Venceremos, Ronald Atencio, respondió a un ciudadano del distrito de San Miguel, quien le consultó sobre las propuestas para atender a los aproximadamente 5 millones de adultos mayores de 60 años que existen en el Perú, un segmento que representa cerca del 14.5% de la población y que enfrenta un sistema de salud saturado.

Atencio señaló que en el Estado peruano existen funcionarios y servidores públicos que reciben seguros privados pagados con fondos públicos, a lo que llamó una “política de privilegios”. En esa línea, indicó que esa práctica desaparecería en su eventual gobierno y que esos recursos serían redirigidos al sistema de salud.

El candidato sostuvo que su propuesta no se limita a fortalecer el SIS, sino que apunta a construir una política integral y única de salud pública. En esa línea, rechazó cualquier modelo de privatización del sistema, al que describió como un esquema donde quienes no tienen recursos económicos no acceden a atención médica.

“En nuestro país es lamentable que vivamos una política de privilegios para algunos y para otros existe el abandono. Nosotros tenemos en el estado no solamente planillas doradas, sino que además se le paga a muchos funcionarios y servidores públicos seguros privados”, expresó.

Atencio planteó que ese dinero sea destinado a los adultos mayores y a sostener un sistema de salud de carácter público.

Dentro del mismo bloque, el candidato vinculó la reforma de salud con su propuesta de industrialización del país. Planteó la creación de una industria farmacéutica nacional, argumentando que Perú no produce ni los medicamentos más básicos que necesita su población.

“Es una vergüenza que ni siquiera podamos producir el medicamento básico que necesitan nuestros adultos mayores, que necesitan nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras personas que viven en precariedad”, sostuvo.